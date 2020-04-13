Калуську ТЕЦ оштрафували на понад 18 млн грн.

Державна екологічна інспекція Карпатського округу нарахувала ДП «Калуська ТЕЦ-Нова» 18 401 554 гривень завданих довкіллю збитків за результатами проведеної в березні планової перевірки підприємства. Про це йдеться на сайті екоінспекції.
Зокрема, підприємству нарахували 13 630 780,80 грн за засмічення земель, а за забруднення – ще 4 770 773,28 грн завданої довкіллю шкоди.
Як уточнили в Держекоінспекцї, під час перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства на території підприємства виявили засмічення та забруднення земельної ділянки площею 1638 кв. м. За підсумками лабораторних перевірок відібраних проб ґрунту встановили, що землю забруднено нафтопродуктами та важкими металами (кадмій, цинк, мідь, нікель). Відповідно до затвердженої методики, було визначено розміри шкоди, яку спричинило забруднення й засмічення земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства.
Відповідно до ст. 96 Земельного кодексу України, землекористувачі зобов’язані дотримуватися вимог законодавства про охорону довкілля, а ст. 35 Закону України «Про охорону земель» встановлює вимоги до власників і землекористувачів, зокрема орендарів земельних ділянок під час здійснення господарської діяльності.
13.04.2020
Для довідки:
Фото: ua.korrespondent.net
Калуську теплоелектроцентраль (ДП «Калуська ТЕЦ») введено в експлуатацію 1967 року. Станція спроєктована для роботи на вугіллі Галицько-Волинського басейну, тривалий час працювала на природному газі.
ТЕЦ є основним енергетичним джерелом промислового комплексу і житлово-комунального сектору м. Калуш Івано-Франківської області. Теплову енергію постачають промисловим і комунальним споживачам Калуша.
Калуська ТЕЦ є частиною Бурштинського енергоострова, який працює з Європейською мережею системних операторів передачі електроенергії (ENTSO-E).
Встановлена електрична потужність Калуської ТЕЦ становить 200 МВт, теплова потужність – 590 Гкал/год.
До 2019 року власником ТЕЦ була державна компанія Укрінтеренерго. У травні 2019 року передана у комунальну власність м. Калуш, що спричинило хвилю критики про можливу приватизацію ТЕЦ. Проте вже в жовтні уряд скасував розпорядження про передачу цілісного майнового комплексу Калуської ТЕЦ у власність територіальної громади Калуша, щоб не допустити зриву опалювального сезону 2019-2020 років у м. Калуші. Відтак ТЕЦ залишилася на балансі ДП «Калуська теплоелектроцентраль-нова».