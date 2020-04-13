Калуську ТЕЦ оштрафували на понад 18 млн грн.



Державна екологічна інспекція Карпатського округу нарахувала ДП «Калуська ТЕЦ-Нова» 18 401 554 гривень завданих довкіллю збитків за результатами проведеної в березні планової перевірки підприємства. Про це йдеться на сайті екоінспекції.

Зокрема, підприємству нарахували 13 630 780,80 грн за засмічення земель, а за забруднення – ще 4 770 773,28 грн завданої довкіллю шкоди.

Як уточнили в Держекоінспекцї, під час перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства на території підприємства виявили засмічення та забруднення земельної ділянки площею 1638 кв. м. За підсумками лабораторних перевірок відібраних проб ґрунту встановили, що землю забруднено нафтопродуктами та важкими металами (кадмій, цинк, мідь, нікель). Відповідно до затвердженої методики, було визначено розміри шкоди, яку спричинило забруднення й засмічення земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства.

Відповідно до ст. 96 Земельного кодексу України, землекористувачі зобов’язані дотримуватися вимог законодавства про охорону довкілля, а ст. 35 Закону України «Про охорону земель» встановлює вимоги до власників і землекористувачів, зокрема орендарів земельних ділянок під час здійснення господарської діяльності.