Кабмін звільнив Єгора Фірсова із посади голови Екоінспекції.

Кабінет міністрів України призначив головою Державної екологічної інспекції Андрія Мальованого. Водночас, уряд відсторонив із посади в.о. Єгора Фірсова.

Про це повідомляє видання LIGA.net.

Мальований до призначення очолював Управління екології та природних ресурсів Київської міської державної адміністраці. У січні він подав декларацію претендента на посаду глави екоінспекції.

Згідно з декларацією, дружина Мальованого Олена володіє ТОВ "Сіті Інсайт" і 50% статутного капіталу ТОВ "Будінвестгруп". Обидві компанії фіґурують у кримінальних розслідуваннях. Зокрема, печатки "Сіті Інсайт" вилучили у підозрюваного у справі про вимагання хабара за видачу дозволу на викиди забруднюючих речовин чиновниками Міністерства екології.

У листопаді 2019 року Кабмін Олексія Гончарука призначив тимчасовим главою Держекоінспекції екс-депутата Єгора Фірсова. Пізніше планувалося провести конкурс на цю посаду.

У лютому Держекоінспекція оштрафувала на 10 млн грн завод із групи "Метінвест" Ріната Ахметова.

У березні Кабінет Міністрів очолив Денис Шмигаль, котрий раніше працював на Бурштинській ТЕС, що належить до холдингу "ДТЕК" Ахметова.

Єгор Фірсов написав у Facebook: йому так і не пояснили причин відставки.

"Жодних причин такого рішення мені не пояснювали, розмов з цього приводу з прем'єром у мене не було. Але я, звичайно, знав, що таке рішення готується. І, судячи з того, яка політична картина вимальовується, моє звільнення було тільки питанням часу. Останніми днями було багато пропозицій «порєшать і офіційно прибрати приставку т.в.о.», але таких переговірників я посилав куди подалі", – прокоментував Фірсов.