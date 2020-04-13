Бориса Джонсона виписали зі шпиталю після лікування від COVID-19.

Проте він продовжить реабілітацію в своїй резиденції.

Прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона виписано з лікарні Сент-Томас, куди він був шпиталізований внаслідок зараження коронавірусом. Про це повідомив телеканал SkyNews з покликом на слова речника глави уряду. Він уточнив, що Джонсон за наполяганням лікарів поки що не ходитиме до праці, а продовжить реабілітацію в своїй резиденції Чеккерс.

Сам Джонсон у своєму відеопості в Twitter високо оцінив лікування в лондонському шпиталі й заявив, що зобов'язаний життям медикам. «Важко знайти слова, щоб висловити мій борг перед лікарями за врятування мого життя. Зусилля мільйонів людей у цілій країні, спрямовані на те, щоб залишатися вдома, того варті. Разом ми подолаємо цей виклик, як ми подолали стільки викликів у минулому», – написав британський прем’єр.

Про те, що в 55-річного керівника британського уряду виявлено SARS-CoV-2, стало відомо 27 березня. Джонсон продовжував керувати країною, перебуваючи в самоізоляції в резиденції на Даунінг-стріт в Лондоні. Однак через 10 днів він був шпиталізований до лікарні Сент-Томас, оскільки в нього не спадала температура. На початку минулого тижня самопочуття прем'єра погіршилося, і його перевели до відділення інтенсивної терапії. Там він провів три дні.

Загалом у Великій Британії, за останніми даними, зафіксовано близько 80 тисяч випадків COVID-19. 10612 пацієнтів померли від коронавірусу. Таким чином Об’єднане Королівство потрапило в сумний клуб країн, де кількість летальних випадків перевищила 10 тисяч, – це США, Іспанія, Італія та Франція.