Інфікований коронавірусом Борис Джонсон перебуває в реанімації.

Обов’язки керівника британського уряду тимчасово перейняв на себе міністр закордонних справ.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон провів ніч вівторка, сьомого квітня, у відділенні інтенсивної терапії в центральному лондонському шпиталі Сент-Томас. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС, покликаючись на інформацію з Даунінґ-стріт. Джонсона перевели до реанімації за рішенням лікарського консиліуму.

Голову британського уряду було шпиталізовано в неділю ввечері, п'ятого квітня. Упродовж дня понеділка в нього було зафіксовано погіршення стану здоров’я.

За даними кореспондентів ВВС, Джонсон перебуває в свідомості і не підключений до апарату штучної вентиляції легенів. Щоправда, апарат ШВЛ встановлений поруч з його ліжком про всяк випадок.

На час перебування Джонсона в реанімації його обов’язки як голови уряду виконуватиме британський міністр закордонних справ Домінік Рааб. Він, зокрема, проведе у вівторок засідання уряду, присвячене пандемії коронавірусу.

Про те, що в 55-річного керівника британського уряду виявлено коронавірус SARS-CoV-2, стало відомо 27 березня. Того ж дня в канцелярії прем'єра повідомили, що в разі недієздатності Джонсона його обов'язки виконуватиме міністр закордонних справ Домінік Рааб. Однак до вечора шостого квітня Джонсон продовжував очолювати кабінет, перебуваючи з ним на зв'язку.