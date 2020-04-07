Інфікований коронавірусом Борис Джонсон перебуває в реанімації.

Обов’язки керівника британського уряду тимчасово перейняв на себе міністр закордонних справ.

 

 

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон провів ніч вівторка, сьомого квітня, у відділенні інтенсивної терапії в центральному лондонському шпиталі Сент-Томас. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС, покликаючись на інформацію з Даунінґ-стріт. Джонсона перевели до реанімації за рішенням лікарського консиліуму.

 

Голову британського уряду було шпиталізовано в неділю ввечері, п'ятого квітня. Упродовж дня понеділка в нього було зафіксовано погіршення стану здоров’я.

 

За даними кореспондентів ВВС, Джонсон перебуває в свідомості і не підключений до апарату штучної вентиляції легенів. Щоправда, апарат ШВЛ встановлений поруч з його ліжком про всяк випадок.

 

На час перебування Джонсона в реанімації його обов’язки як голови уряду виконуватиме британський міністр закордонних справ Домінік Рааб. Він, зокрема, проведе у вівторок засідання уряду, присвячене пандемії коронавірусу.

 

Про те, що в 55-річного керівника британського уряду виявлено коронавірус SARS-CoV-2, стало відомо 27 березня. Того ж дня в канцелярії прем'єра повідомили, що в разі недієздатності Джонсона його обов'язки виконуватиме міністр закордонних справ Домінік Рааб. Однак до вечора шостого квітня Джонсон продовжував очолювати кабінет, перебуваючи з ним на зв'язку.

 

07.04.2020

До теми

«Міміка мишей»
Мордочка миші виражає її почуття.
05.04.20 | | Наука
In memoriam Іван Вакарчук
Володимир В’ЯТРОВИЧ
Він був Професором і Міністром. Вмів перемагати і продовжувати боротьбу після поразки. Його поради допомогали уникати помилок, не спинятися та йти вперед
04.04.20 | | Україна
Держава майя, яку так довго шукали
Руїни пірамід, місце для гри в м’яч та написи, що позначають столицю Сак-Ці.
04.04.20 | | Наука
Сашко
Микола Рябчук
Олександр Гриценко (†3.04.2020). Нам його бракуватиме. І вранішня кава багато кому із нас іще довго гірчитиме.
03.04.20 | | Минуле
Сценічна феноменологія Євгена Лисика
Богдан Мисюга
Процес професійного оцифровування та аналізу творчого спадку Євгена Лисика триває. Від 16 по 22 березня генеральний директор Львівської опери Василь Вовкун, спільно із родиною майстра та академіком Любомиром Медвідем, організував фотофіксацію усіх вцілілих театральних завіс художника.
03.04.20 | | Штука
Меркель – успішна «короно-кризова» менеджерка
Максим МУЛЯР
У той час, як рейтинг Трампа падає на тлі пандемії, Анґела Меркель здобуває популярність. Німці попри масу незручностей від карантину задоволені тим, як уряд даєь собі раду
03.04.20 | | У світі
Перспективна вакцина від COVID-19 подає надії
Науковці з Піттсбурзького університету оголосили, що потенційно розробили вакцину, яка викликає антитіла проти SARS-CoV-2. Дослідження на мишах пройшли успішно. Тепер очікують дозвіл на початок першої фази клінічних випробувань.
03.04.20 | | Наука
Шанс світового досвіду
Роман Чабаранок
Приємним було те, що всі люди вільно спілкуються на чотирьох-п’яти мовах і могли без проблем допомогти розібратися із будь-яким лібрето. Це найбільша відмінність між Львівським оперним театром і Ліонським. Що ж до архітектури, то наш набагато красивіший!
02.04.20 | | Штука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.