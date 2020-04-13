ОПЕК+ погодила текст угоди про скорочення видобутку нафти.

Мексика зуміла вибороти для себе спеціальні умови.

Країни ОПЕК+ погодили умови угоди найбільшого в своїй історії скорочення видобутку нафти. Про це в неділю, 12 квітня, повідомили представники міністерств енергетики кількох країн, котрі брали участь у перемовинах у форматі відеоконференції. Вони тривали майже десять годин у четвер, дев’ятого квітня, і продовжилися на вихідних.

«Оголошуємо про укладання історичної угоди щодо зниження видобутку нафти членами ОПЕК+ приблизно на десять мільйонів барелів на добу, починаючи з першого травня 2020 року», – заявив у неділю ввечері міністр нафти Кувейту Халед аль-Фаділ, чиї слова цитує телерадіокомпанія ВВС.

Зменшення видобутку становитиме 9,7 мільйона барелів на добу, що трохи менше, ніж передбачалося спочатку. Угода стала можливою завдяки тому, що на перемовинах у четвер вдалося домовитися Саудівській Аравії та Росії. Кожна з цих країн скоротить видобуток на 2,5 млн барелів на добу в травні і червні 2020 року. Потім обмеження повинні поступово послаблюватися.

Однак у четвер угода не була укладена через позицію Мексики, якій пропонували скоротити видобуток на 400 тисяч барелів на добу, хоча вона була готова скоротити видобуток тільки на 100 тисяч барелів. У перемовини втрутився президент США Дональд Трамп, котрий погодився скоротити видобуток на 250 тисяч барелів на добу в своїй країні. Це повинно компенсувати позицію Мексики, котра таким чином домоглася для себе особливих умов.

Нагадаємо, що відмова Росії на початку березня піти на подальше скорочення нафтовидобутку у зв’язку зі скороченням попиту на неї через пандемію коронавірусу призвела до обвалу світових цін на нафту. Через обмеження, спрямовані на стримування пандемії SARS-CoV-2, світовий попит на нафту за кілька тижнів скоротився на третину або майже на 30 млн барелів денно.