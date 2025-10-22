Зустріч Трампа з Путіним в Будапешті найближчим часом не відбудеться.

Білий дім стверджує, що для проведення саміту немає належних підстав. У Росії ж запевняють, що підготовка саміту триває

Зустріч президента Сполучених Штатів Дональда Трампа та диктатора Росії Володимира Путіна в Будапешті не планується «найближчим часом». Про це заявив високопоставлений представник Білого дому – повідомляє інформаційна аґенція Reuters.

За словами джерела, підготовка до саміту в Будапешті зараз «поставлена ​​на паузу». За словами співрозмовника аґенції, президент США вважає, що обидві сторони «ще не готові до перемовин».

При цьому джерело додало, що телефонна розмова між держсекретарем США Марком Рубіо і міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, яка пройшла напередодні, була «продуктивною». Однак Лавров та Рубіо вирішили, що в їхній особистій зустрічі наразі «немає необхідності».

Очікувалося, що спочатку в Будапешті зустрінуться Рубіо та Лавров, а вже згодом Путін і Трамп. За попередніми даними, які просочилися в американську пресу, перемовини держсекретаря США та глави МЗС Росії мали б відбутися у четвер, 23 жовтня.

Нагадаємо, що Дональд Трамп провів 16 жовтня телефонну розмову з Володимиром Путіним, за підсумками якої анонсував зустріч з російським диктатором в Угорщині. Глава Білого дому тоді сказав, що саміт може відбутися протягом найближчих двох тижнів.

Після цього 17 жовтня Трамп зустрівся з Володимиром Зеленським у Білому домі. За підсумками переговорів він оголосив, що «настав час припинити вбивства та укласти угоду». Президент США запропонував зупинити бойові дії по лінії фронту. «Нехай обидві сторони оголосять перемогу, і хай історія розсудить» – додав він. Президент України підтримав пропозицію Трампа. До зупинки бойових дій по лінії фронту також закликали європейські лідери.

Проте 20 жовтня глава МЗС РФ Сергій Лавров під час пресконференції в Москві заявив, що Росія не піде на негайне припинення бойових дій в Україні, оскільки це призведе до «збереження нацистського режиму на величезній частині України» та «легалізації заборони російської мови». Він теж зазначив, що заклики до негайного припинення вогню суперечать домовленостям, досягнутим Путіним та Трампом під час зустрічі на Алясці.

Тим часом спецпредставник Кремля з інвестиційно-економічної співпраці Кирило Дмітрієв заявив, що підготовка до зустрічі Путіна та Трампа триває. «ЗМІ спотворюють коментарі про "найближче майбутнє", щоб підірвати майбутній саміт», – заявив Дмитрієв.