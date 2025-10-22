Зустріч Трампа з Путіним в Будапешті найближчим часом не відбудеться.

Білий дім стверджує, що для проведення саміту немає належних підстав. У Росії ж запевняють, що підготовка саміту триває

 

 

Зустріч президента Сполучених Штатів Дональда Трампа та диктатора Росії Володимира Путіна в Будапешті не планується «найближчим часом». Про це заявив високопоставлений представник Білого дому – повідомляє інформаційна аґенція Reuters.

 

За словами джерела, підготовка до саміту в Будапешті зараз «поставлена ​​на паузу». За словами співрозмовника аґенції, президент США вважає, що обидві сторони «ще не готові до перемовин».

 

При цьому джерело додало, що телефонна розмова між держсекретарем США Марком Рубіо і міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, яка пройшла напередодні, була «продуктивною». Однак Лавров та Рубіо вирішили, що в їхній особистій зустрічі наразі «немає необхідності».

 

Очікувалося, що спочатку в Будапешті зустрінуться Рубіо та Лавров, а вже згодом Путін і Трамп. За попередніми даними, які просочилися в американську пресу, перемовини держсекретаря США та глави МЗС Росії мали б відбутися у четвер, 23 жовтня.

 

Нагадаємо, що Дональд Трамп провів 16 жовтня телефонну розмову з Володимиром Путіним, за підсумками якої анонсував зустріч з російським диктатором в Угорщині. Глава Білого дому тоді сказав, що саміт може відбутися протягом найближчих двох тижнів.

 

Після цього 17 жовтня Трамп зустрівся з Володимиром Зеленським у Білому домі. За підсумками переговорів він оголосив, що «настав час припинити вбивства та укласти угоду». Президент США запропонував зупинити бойові дії по лінії фронту. «Нехай обидві сторони оголосять перемогу, і хай історія розсудить» – додав він. Президент України підтримав пропозицію Трампа. До зупинки бойових дій по лінії фронту також закликали європейські лідери.

 

Проте 20 жовтня глава МЗС РФ Сергій Лавров під час пресконференції в Москві заявив, що Росія не піде на негайне припинення бойових дій в Україні, оскільки це призведе до «збереження нацистського режиму на величезній частині України» та «легалізації заборони російської мови». Він теж зазначив, що заклики до негайного припинення вогню суперечать домовленостям, досягнутим Путіним та Трампом під час зустрічі на Алясці.

 

Тим часом спецпредставник Кремля з інвестиційно-економічної співпраці Кирило Дмітрієв заявив, що підготовка до зустрічі Путіна та Трампа триває. «ЗМІ спотворюють коментарі про "найближче майбутнє", щоб підірвати майбутній саміт», – заявив Дмитрієв.

 

22.10.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Ґелтахт
Віталій Портников
Нам потрібний україномовний народ. Народ, який говорить українською не на знак протесту і не повертається до російської, бо так зручно. Народ, який бажає говорити українською
19.10.25 | | Дискурси
Гвинтівка капрала Джорджа Орвелла
Сергій ГЕРМАН
Письменники йдуть на війну не обов’язково з думкою про майбутню книгу. І щодо Орвелла існують підстави думати, що це було не так...
18.10.25 | | Дискурси
Акт зради
Юрій Тарнавський
я думаю, що треба вважати актом зради кожен раз, як  хтось  із  нас  говорить     російською...
17.10.25 | | Минуле
Діло милосердя для тіла
Тарас Прохасько
Тоді ми зауважили, що радянські багатоповерхівки, передовсім хрущовки, проєктувалися без візії майбутніх смертей (і похоронів) щасливих мешканців світлих новобудов
16.10.25 | | Дискурси
Діно Буццаті
Олена Роман
Діно Буццаті прагнув не лише писати про гори й слухати їхню тишу, а й сам стати її частиною: його прах розвіяли над Доломітами.
16.10.25 | | Штука
«Лірика» – збірка поезій Богдана Стельмаха
Ілона Ельтек
Безмежно залюблений в Україну і все українське. Тому тутє все: про Україну, її історію, ключові постаті, війну, любов, весну, життя… Ця збірка – величезний підсумок творчого досвіду, неосяжна скарбниця поетичної втіхи.
15.10.25 | | Штука
Від страху до гніву
Роман КЕЧУР
Помірний страх конвертується в гнів, запороговий паралізує. Русскі знають цей рецепт і ескалують. Але завжди знайдеться хтось, хто буде ескалувати назустріч. Так валяться всі імперії.
14.10.25 | | Дискурси
Спробувати ще раз
Юрко ТИМЧУК
Історія є циклічною, і ті цикли іноді завертаються в такі спіралі, які потім невідомо в що розвернуться. Огляд подій тижня в Україні.
14.10.25 | | Україна

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.