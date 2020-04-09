Росіянам і саудівцям вдалося владнати розбіжності в нафтовому питанні.

Обидві країни погодилися на поважні скорочення щоденних обсягів видобутку нафти.

 

 

Росія і Саудівська Аравія змогли домовитися про рекордні скорочення видобутку нафти. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на джерело в ОПЕК. Розмови представників двох країн відбувалися в режимі відеоконференції.

 

Росія і Саудівська Аравія змогли подолати свої розбіжності, повідомив один з керівників делегації РФ на консультаціях – генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв в коментарі для Reuters в четвер, 9 квітня. Водночас він підкреслив, що для досягнення домовленості про скорочення обсягів видобутку нафти потрібна підтримка з боку інших країн ОПЕК+. Мова йде про скорочення добових обсягів нафтовидобутку на 15-20 млн барелів. Це майже 20 відсотків від світового видобутку.

 

Найбільше одноразове скорочення нафтовидобутку, яке раніше було вдавалося узгодити країнам-членам ОПЕК, становило 2,2 мільйона барелів на день. Це відбулося під час фінансової кризи 2008 року.

 

Відмова Росії на початку березня піти на подальше скорочення нафтовидобутку з огляду на пандемію коронавіруса призвела до обвалу світових цін на нафту. Через обмеження, спрямовані на стримування поширення COVID-19, світовий попит на нафту за кілька тижнів скоротився на третину або майже на 30 млн барелів на добу.  Таким чином головні світові марки нафти  Brent і WTI подешевшала аж на 60 відсотків, досягши 18-річного мінімуму. 

09.04.2020

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