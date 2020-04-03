Опублікована в Італії статистика свідчить: смертність у Берґамо зросла в 9 разів.

 

У розпал епідемії кількість смертей в Берґамо зросла вдев'ятеро, а в найбільш ураженій віковій групі смертність збільшилася в 16 (шістнадцять) разів. У всій Ломбардії смертність зросла в 3,5 раза, причім вдвічі збільшилася і смертність не інфікованих коронавірусом.

 

 

Тривалий час у світі циркулюють спекуляції, що смертність літніх людей в Італії від коронавірусу – це переважно просто природній рівень їхньої смертності від різних супутніх хвороб, від яких би ці люди помирали і без епідемії коронавірусу, але оскільки ця "природня" смерть настає в інфікованих коронавірусом, то її списують на COVID-19. Тобто, іншими словами, що коронавірусна смертність "поглинає" всі інші причини смертей, і коли буде доступна загальна статистика за період епідемії, то загальний рівень кількості смертей порівняно з попередніми роками практично не зміниться. Ці спекуляції обґрунтовувалися співмірністю коронавірусної смертності з середньорічним показником за минулі роки – тим більше, що сайти, які розраховують на основі трендів минулих років щосекундну кількість народжених і померлих, створюють ілюзію фіксації реальних, а не розрахованих на основі попередніх років демографічних подій.

 

Реальні цифри щомісячних демографічних показників Національний інститут статистики Італії (ISTAT, Istituto Nazionale di Statistica) оприлюднює з майже тримісячним лагом: дані за листопад 2019 року було опубліковано на його сайті 27 березня, за жовтень – 28 лютого.


І от позавчора ISTAT оприлюднив масив зовсім свіжих даних — до 21 березня ц.р. включно, навіть при тому, що з багатьох адміністративних одиниць цьогорічні дані ще не опрацьовані. Було опубліковано дані про смертність кожного дня від 1 січня до 21 березня по всіх комунах Італії, причому не тільки за поточний рік, а й за п'ять попередніх років. Дані, скажімо, з найбільш ураженого епідемією реґіону Ломбардія охоплюють комуни, де проживає 60% населення реґіону, а з провінції Берґамо – 70% населення.

 

Ці опубліковані дані вражають: якщо і в січні, і в лютому цього року в Ломбардії помирало пересічно 257 осіб на добу, що становить 89% середнього за січень п'ятьох попередніх років і 96% – за лютий (перша смерть у Ломбардії від коронавірусу була зафіксована 21 лютого), то за 21 добу березня помирало пересічно 625 людей — 254% в порівнянні з відповідним періодом минулих років!

 

 

Якщо ж взяти останній тиждень опублікованих даних, то кількість смертей становитиме вже 350% від "нормальної" смертності, при цьому з цих надлишкових 250% на смерті з зафіксованою коронавірусною інфекцією припадає 132%, а ще 118% надлишку — це некороновірусні випадки, тобто "природня" смертність теж виросла більш як удвічі: або через невиявлену інфікованість, або через неспроможність системи медичних закладів, мобілізованих на коронавірус, або через невиносимість тривоги в суспільстві, а радше з сукупності всіх цих факторів. І це при тому, що на 21 березня зафіксована інфікованість населення коронавірусом була лиш 2,3‰ (тобто одна інфікована особа на 431 мешканця реґіону).

 

Ще страшніше виглядає ситуація в найбільш постраждалій провінції Ломбардії – в Берґамо. В цій провінції інфікованість населення на 21 березня була зафіксована на рівні 5,3‰ (всього було 5869 хворих, або один інфікований на 190 мешканців). Тут кількість смертей за сім днів між 15 і 21 березня зросла у 8,8 раза, а 21 березня 2020 року смертей було навіть в 12,4 раза більше, ніж 21 березня попереднього року. Якщо в п'ять попередніх років за тиждень 15–21 березня в Берґамо помирало пересічно 5 осіб у віці між 96–100 років, то за цей тиждень 2020 року померло 78 людей цього віку: у 16,3 раза більше. Збільшення смертності торкнулося всіх вікових категорій: від 5-разового збільшення у віці 26–35 років до 11-разового у віці 71–80 років.

 

 

 

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