Підозрюваного в убивстві Олександра (Лесика) Дацюка залишили під вартою на два місяці.

Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою терміном на 60 діб без права внесення застави – 67-річному підозрюваному в убивстві Олександра Дацюка – засновника гурту «Лесик Band». Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

Нагадаємо, 7 квітня близько 21.00 на вулиці Героїв УПА у Львові під час конфлікту було поранено 56-річного львів’янина. 67-річний раніше судимий чоловік без постійного місця проживання кілька разів ударив потерпілого ножем у ділянку грудей. Чоловіка ушпиталили, проте вночі він помер у лікарні. Як з’ясувалося, загиблий – відомий львів’янин Олександр Дацюк, засновник легендарного рок-гурту «Лесик Band». Чоловіка, який його поранив, оперативно затримали поліцейські.

За фактом події слідчі Франківського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за п.7 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Для довідки:

Засновник рок-гурту Лесик Band, музикант і композитор-пісняр Олександр Дацюк (у народі – Лесик) народився у Львові 11 червня 1963 р. Закінчив училище культури. За часів СРСР працював у будинках культури, в різних вокально-інструментальних колективах (лідер-вокал, гітара). Один із перших засновників Львівського рок-клубу.

«Лесик Band» (Лесик Бенд) заснований 1990 року. Пісні гурту написані переважно суржиком в найрізноманітніших жанрах (рок-н-рол, блюз, реґі тощо). Вони мали шалену популярність і в Україні, і за її межами, особливо серед емігрантів. Саме від «Лесик Band» згодом «Брати Гадюкіни» підхопили таку своєрідну суржикову манеру.