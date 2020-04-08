У Львові вбили засновника «Лесик Band» Олександра Дацюка.

Сьогодні вночі в лікарні у Львові помер 56-річний Олександр Дацюк, засновник гурту «Лесик Band». Увечері його поранив ножем у серце 67-річний безхатько.

Фото: facebook.com/lesyk.band

Повідомлення про те, що на вулиці Героїв УПА у Львові невідомий чоловік завдав удару ножем у ділянку серця іншому чоловікові, поліцейські отримали 7 квітня близько 21.00 від перехожого очевидця, – поінформували у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

За вказаною адресою виїхав наряд патрульної поліції та слідчо-оперативна група Франківського відділу поліції. Правоохоронці взялися до пошуків зловмисника. Невдовзі виявили чоловіка, прикмети якого збігалися з прикметами розшукуваного, та затримали його.

Затриманим виявився 67-річний чоловік без постійного місця проживання. Поліцейські попередньо з’ясували, що між чоловіками виник конфлікт, під час якого зловмисник завдав потерпілому ножового поранення.

Пораненого чоловіка каретою швидкої медичної допомоги доправили у лікарню, проте близько першої години медики повідомили, що, попри зусилля лікарів, пацієнт – 56-річний львів’янин, помер.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід.

Як повідомив депутат ЛМР Ігор Зінкевич, смертельно поранений львів’янин – Олександр Дацюк, засновник гурту «Лесик Band». За словами Зінкевича, вдалося з’ясувати й особу нападника – це колишній мешканець вул. Героїв УПА, 78.