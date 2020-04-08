У Львові вбили засновника «Лесик Band» Олександра Дацюка.

 

Сьогодні вночі в лікарні у Львові помер 56-річний Олександр Дацюк, засновник гурту «Лесик Band». Увечері його поранив ножем у серце 67-річний безхатько.

 

Фото: facebook.com/lesyk.band

 

Повідомлення про те, що на вулиці Героїв УПА у Львові невідомий чоловік завдав удару ножем у ділянку серця іншому чоловікові, поліцейські отримали 7 квітня близько 21.00 від перехожого очевидця, – поінформували у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

За вказаною адресою виїхав наряд патрульної поліції та слідчо-оперативна група Франківського відділу поліції. Правоохоронці взялися до пошуків зловмисника. Невдовзі виявили чоловіка, прикмети якого збігалися з прикметами розшукуваного, та затримали його.

 

Затриманим виявився 67-річний чоловік без постійного місця проживання. Поліцейські попередньо з’ясували, що між чоловіками виник конфлікт, під час якого зловмисник завдав потерпілому ножового поранення.

 

Пораненого чоловіка каретою швидкої медичної допомоги доправили у лікарню, проте близько першої години медики повідомили, що, попри зусилля лікарів, пацієнт – 56-річний львів’янин, помер.

 

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід.

 

Як повідомив депутат ЛМР Ігор Зінкевич, смертельно поранений львів’янин – Олександр Дацюк, засновник гурту «Лесик Band». За словами Зінкевича, вдалося з’ясувати й особу нападника – це колишній мешканець вул. Героїв УПА, 78.

 

 

Для довідки:

 

Засновник рок-гурту Лесик Band, музикант і композитор-пісняр Олександр Дацюк (у народі – Лесик) народився у Львові 11 червня 1963 р. Закінчив училище культури. За часів СРСР працював у будинках культури, в різних вокально-інструментальних колективах (лідер-вокал, гітара). Один із перших засновників Львівського рок-клубу.

 

«Лесик Band» (Лесик Бенд) заснований 1990 року. Пісні гурту написані переважно на суржику в найрізноманітніших жанрах (рок-н-рол, блюз, реґі тощо).

 

Пісні Лесика Дацюка (ліричні, батярсько-побутові) мали шалену популярність і в Україні, і за її межами, особливо серед емігрантів. Особливістю стилю було те, що в тексти пісень Лесик «замісив» легкий суржик, де чутні польські, російські, англійські словосполучення, а за основу взяв рідний західноукраїнський діалект. Саме від «Лесик-Band» згодом «Брати Гадюкіни» підхопили таку своєрідну суржикову манеру й почали виконувати пісні в реґівському, «кокерівському» стилі.

 

Лесик зі своїми піснями був постійним учасником Львівської телевізійної музично-інформаційної програми «Кнайпа з Високого замку».

 

У грудні 1991 року на студії відомого львівського композитора і скрипаля Олега Кульчицького було записано перший альбом гурту «Кошмарний сон», у березні 1992-го – альбом «Інструкція». Багато пісень із перших альбомів стали дійсно народними хітами: «Кошмарний сон», «Цигейкова шуба», «Журавлина получка», «Весна застою», «Рекет», «Шарп», «Ах, Андрюша».

 

1992 року групу запросив до співпраці Львівський театр-студія «Фестиваль», в якому «Лесик-Band» разом з відомими виконавцями української естради – Гаріком Кричевським, групою «Мандри», Русею – гастролювали західним регіоном країни. Потім разом із групами «ВВ», «Брати Гадюкіни», «Плач Єремії», «Кому вниз», «Бригада С», «Агата Крісті» брали участь у благодійній акції «Музиканти проти наркоманії та алкоголізму».

 

У 1994-1995 роках «Лесик-Band» був дипломантом фестивалю популярної музики «Мелодія». На студії хорової капели «Трембіта» записав альбом «Цирк на дроті» (1995).

 

1996 року Київська національна академія (НАК) випустила у світ CD альбоми: «Добра мадонна» і «Цирк на дроті». Того самого року «Лесик Band» першими відкрили рубрику молодіжної телепрограми «Дека».

 

2002-го вийшов у світ довгоочікуваний альбом «Дев'ять бабиних пріколів», а також до десятої річниці творчості групи в подарунок шанувальникам – трилогія: «Колі Гості в хаті», «Rock & Roll зі салом», «Блюз для фраєрів», куди увійшли найкращі пісні зі всіх альбомів гурту за період 1990-2001 рр.

 

Лесик Дацюк останнім часом працював на студії, писав пісні для дитячих естрадних колективів, для молодих виконавців, а також поповнював власну пісенну колекцію.

 

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