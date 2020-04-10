На Миколаївщині нема коронавірусу, але є поширення пневмоній.

 

Цього сезону на Миколаївщині, котра досі не зафіксувала жодного випадку захворювання на коронавірус, виявили зростання числа пацієнтів із пневмонією.

 

 

Про це під час позачергового засідання Миколаївської обласної ради сказав начальник обласного управління охорони здоров'я Павло Георгієв, повідомляє аґенція "Укрінформ".

 

"На Миколаївщині смертність від пневмонії в умовах стаціонару у першому кварталі 2020 року нижча, аніж у відповідному періоді минулого. Якщо в 2019 році померло 17 людей, то нині – 15. Хоча хворих на пневмонію в цьому році на 123 випадки більше, аніж у минулому", – сказав Георгієв.

 

Директорка Миколаївського обласного центру лікування інфекційних захворювань Світлана Федорова зауважила, що в 2018-2019 роках за перший квартал в її лікарні перебувало на стаціонарному лікуванні 2-3 людини. Натомість у цьому році лікувалося 56 осіб.

 

Щоправда, Федорова пов’язала це з тим, що, починаючи з лютого, усіх хворих з підозрілими пневмоніями транспортують до Миколаївської інфекційної лікарні у зв’язку з епідемією коронавірусу.

 

Офіс Президента повідомив: у п'ятницю ситуацію на Миколаївщині обговорювали на нараді за участю Володимира Зеленського. Президентові повідомили, що в області проводять дуже мало тестувань, до того ж є питання до якості засобів, за допомогою яких роблять аналізи.

 

"Ціла область у нас залишається під питанням. Ми не знаємо, скільки людей там можуть бути хворими на COVID-19, а відтак не можемо оцінити ризиків поширення хвороби. Негайно, просто негайно, без затримок необхідно розібратися з цим", – закликав Зеленський.

 

У соцмережах уже жартують із особливої резистентності Миколаївщини

 

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