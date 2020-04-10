Росія попросила Чехію віддати їй демонтований пам'ятник маршалові Конєву.

Прага відповіла відмовою.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу надіслав своєму чеському колезі Любоміру Метнару (Lubomír Metnar) листа з проханням передати Росії демонтований в Празі пам'ятник радянському маршалу Іванові Конєву. Про це повідомило чеське онлайн-видання Parlamentní listy. При цьому Шойгу заявив, що російська сторона готова взяти на себе витрати з транспортування пам'ятника з Чехії.

Видання наводить уривки з листа Сергія Шойгу. У ньому, зокрема, наголошується на тому, що Росія «заплатила величезну ціну за звільнення Європи від фашизму» і тому не може залишатися байдужою до повалення пам'ятника Конєву в Празі. Шойгу висловив жаль у зв'язку з рішенням про демонтаж пам'ятника «напередодні 75-ої річниці Празької наступальної операції, в ході якої радянські війська прийшли на допомогу повсталим жителям столиці Чехословаччини і допомогли вигнати з міста залишки німецьких військ». «Тоді загинуло 50 тисяч наших батьків і дідів, які боролися за свободу чеського народу», – заявив російський міністр. При цьому Шойгу просить чеську сторону вказати, коли і де Росія могла б забрати пам'ятник.

Однак в прес-службі Міноборони Чехії заявили, що не можуть виконати цього прохання. «Ми не можемо віддати те, що не є нашим. Адже пам'ятник маршалу Конєву Росії не є військовим похованням», – заявив прес-секретар Міністерства оборони Чехії Ян Пейшек (Jan Pejšek). За його словами, пам'ятник навіть демонтований все ще належить району Прага 6.

Напередодні Сергій Шойгу звернувся до голови Слідчого комітету Росії Олександра Бастрикіна з проханням притягти до кримінальної відповідальності іноземних чиновників, відповідальних за знесення пам'ятників радянським громадянам. Зокрема, в зверненні йшлося про необхідність притягти до відповідальності чеських чиновників, відповідальних за демонтаж пам'ятника Конєву.

Пам'ятник маршалу Конєву в Празі був демонтований четвертого квітня, незважаючи на протести Москви. У відповідь екстремістськи налаштовані російські молодики навіть вчинили напад на амбасаду Чехії в Москві.

Тим часом представники чеської влади повідомили, що мають намір помістити пам'ятник в запланований «Музей пам'яті 20-го століття».