Рада Церков домовилася з поліцією про спосіб організації святкування Великодня.

Представники Всеукраїнської ради Церков і релігійних організацій погодили із поліцією організацію релігійних обрядів на Великдень. Передбачається, що на Пасху в храмах дозволять бути присутніми не більш ніж десятьом особам. Святкові кошики освячуватимуть дистанційно, під час трансляції; натомість у селах люди матимуть змогу отримання благословення для страв на вулиці.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Юрій Тандіт за підсмуками дистанційної наради, інформує прес-служба МВС.

"Ми визначили формат проведення Богослужінь, особливо під час головного християнського Свята – Великодня, а також Іудейського Песаху і мусульманських свят – Ночі Бараата та початку місяця Рамадан. Після жвавого обговорення дійшли певної згоди", – прокоментував він.

Cлужби у храмах проводитимуться, однак, за участю не більше десяти осіб – для парафіян трансляція відбуватиметься у режимі онлайн. У місцях богослужінь може перебувати обмежена кількість людей – священник, прислужник, дяк і особи, які технічно обслуговують Богослужіння та забезпечують онлайн-трансляцію. Обов’язковою умовою є носіння захисних масок чи респіраторів усіма присутніми, крім священнослужителя.

Вірянам не забороняється відвідувати храм індивідуально поза часом богослужінь. Кількість осіб, які одночасно перебувають разом у святині, не може перевищувати двох у великих храмах та однієї – у храмах меншого розміру. Усі присутні зобов’язані носити маски; ззовні не може бути черг.

"Щодо проведення обряду освячення пасок та пасхальних кошиків існуватиме декілька можливостей, – поінформували у МВС. – У містах священнослужителі можуть бути запрошені у пекарні, на заводи або ж у магазини для освячення там пасок, таким чином, усі бажаючі можуть купити вже освячений хліб. У сільській місцевості віряни зможуть виставити пасхальні кошики за ворота, а священник матиме змогу пройти вулицями та освятить їх. Таким чином вдасться мінімізувати кількість контактів між людьми".

Радник міністра запевнив, що поліцейські патрулі "толерантно та виважено" роз’яснюватимуть необхідність виконання правил карантину.

Напередодні Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій скерувала прем’єр-міністрові України та міністру внутрішніх справ пропозиції щодо організації богослужінь на час карантину.

"Рада церков пропонує встановити такий порядок організації богослужінь на час карантину: богослужіння та релігійні обряди не заборонені та можуть проводитися за умови дотримання обмеження щодо їх масовості (тобто дозволяється перебувати у храмі чи іншому приміщенні релігійної організації до 10 осіб сукупно із розрахунку 1 особа на 5 м. кв.)", – йшлося у повідомленні.

Рада запропонувала надати свободу пересування священнослужителям та особам, залученим до організації богослужінь і забезпечення їх відеотрансляції, додавши їх до переліку осіб, які можуть користуватися громадським транспортом, особистим чи службовим автомобілем, з метою проїзду до/з релігійної споруди чи іншого приміщення релігійної організації. Крім цього, ВРЦіРО звернула увагу уряду на необхідність продовження розповсюдження безкоштовної їжі та продуктів серед людей без постійного місця проживання та адресної допомоги самотнім і малозабезпеченим особам. Поліція ці пропозиції також схвалила.

На переконання ВРЦіРО, більш чітка і збалансована регламентація обмежень релігійної діяльності під час карантину допоможе уникнути хаосу, масового невдоволення вірян і скупчення людей, які потребують душпастирської опіки та задоволення їхніх релігійних потреб, особливо у період релігійних свят.