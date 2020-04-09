На Тернопіллі та Львівщині – нові смерті внаслідок COVID-19.

Сьогодні вранці померла 83-річна жінка із села Горішня Слобідка Монастириського району Тернопілля. Позитивний результат на коронавірус з лабораторного центру отримали вже після її смерті. Про це повідомив заступник голови Монастириської РДА Павло Дронь.

"Сьогодні вранці друга летальність в Монастириському районі, 83-річної жінки з с. Горішня Слобідка. Хвора була шпиталізована в Монастириській районній лікарні, і їй клінічно було виставлено підозру на COVID-19, 6 квітня відібрано у неї біопроби та відправлено в Обласний вірусологічний центр. Відповідь "+" на коронавірус отримано сьогодні вранці після її смерті. Така "оперативність" ОВЦентру неприйнятна", – написав Павло Дронь на своїй fb-сторінці.

За інформацією Монастириського штабу боротьби з коронавірусом, на сьогодні у Монастириському районі підтверджено 113 випадків COVID-19: м. Монастириська – 64, у навколишніх селах – 49.

Останніми днями в районі практично не виявляли нових випадків захворювання. За словами Павла Дроня, річ у тім, що протягом попередніх 15 днів біозразки забирали в основному з Монастириського району, а зараз почали приймати їх з інших районів, а одна вірусологічна лабораторія не в змозі обробляти одночасно велику кількість біоматеріалів. Окрім того, в районі змінили порядок забору проб. Якщо попередні 2 тижні зразки відбирали у підозрілих, контактних та медперсоналу, то тепер біопроби братимуть в першу чергу у підозрілих з симптомами (температурою, утрудненим диханням або кашлем).

Фото: Роман Балук/facebook.com/lvivVScoronavirus

Сьогодні вночі зафіксовано також дві смерті у Львівській обласній інфекційній лікарні. Померла 68-річна жінка, інфікування COVID-19 в якої було підтверджено лабораторно. Також помер 48-річний чоловік, який потрапив до цієї самої лікарні з підозрою на COVID-19. Інфікування наразі не підтвердили остаточно.

Як повідомив "Курс" із посиланням на заступницю голови Івано-Франківської ОДА Марію Савку, на Прикарпатті від коронавірусу померло 15 людей: 11 жінок та 4 чоловіки. Серед них три жінки й чоловік – з Івано-Франківська, жінка з Тлумацького району, чоловік і жінка з Тисменицького району, три жінки й чоловік з Надвірнянського району, жінка з Калуського та жінка з Коломийського районів, жінка з Болехова та чоловік з Рожнятівського району.