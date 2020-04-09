Мінські переговори: Єрмакові пообіцяли звільнити поневолених до Пасхи.

Тристороння контактна група домовилася про звершення обміну поневоленими упродовж 10 днів, до Великодня.

Про це йдеться у повідомленні Офісу Президента за підсумками переговорів.

"Під час відеоконференції ТКГ були досягнуті принципові домовленості щодо списків для взаємного звільнення утримуваних осіб, а також дати – не пізніше Великодня", – повідомили на Банковій.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак привітав згоду учасників працювати у режимі телеконференції, "орієнтуючись на результат та в інтенсивнішому режимі, зокрема в підгрупах, та обговорювати всі питання, щоб якнайшвидше досягти домовленостей". "Україна прагне підвищити результативність засідань Тристоронньої контактної групи. Ми хочемо вагоміших рішень, які допоможуть вирішити безпекові та гуманітарні проблеми на Донбасі", – додав він.

Єрмак висловився за запровадження повного, всеосяжного та безстрокового дотримання режиму припинення вогню на сталій основі.

Також на засіданні ТКГ обговорили розмінування територій. Сторони мають надати ОБСЄ список таких об'єктів для розмінування та гарантувати безпеку на всіх ділянках.

Під час відеоконференції сторони ТКГ продовжили переговори щодо визначення наступних ділянок розведення сил та засобів на Донбасі.