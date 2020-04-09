Здоров’я Бориса Джонсона поліпшується.

Проте британський прем’єр все ще перебуває у відділенні реанімації.

Стан британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона покращився. Про це повідомив міністр фінансів Великої Британії Ріші Сунак (Rishi Sunak). Нагадаємо, що в неділю, п’ятого квітня, керівник британського уряду був шпиталізований зі загостреними симптомами Covid-19. А оскільки його стан не покращувався, то в понеділок ввечері, за рішенням консиліуму лікарів, Джонсон був переведений до палати інтенсивної терапії.

«Стан прем'єр-міністра Бориса Джонсона покращується після двох ночей у реанімації з діагнозом коронавірус. Він уже сидить у ліжку та позитивно взаємодіє з лікарями клініки», – запевнив Сунак, чиї слова цитує телерадіокомпанія ВВС. Водночас міністр фінансів уточнив, що прем'єр, як і раніше, перебуває у відділенні реанімації та інтенсивної терапії.

Представники шпиталю Сент-Томас, де лікується британський прем’єр, підтвердили, що Джонсон одужує і зберігає бадьорий настрій. Вони зазначили, що в лікарні Джонсону не знадобився апарат штучної вентиляції легенів.

Про те, що в 55-річного керівника британського уряду виявлено коронавірус SARS-CoV-2, стало відомо 27 березня. Того ж дня в канцелярії прем'єра повідомили, що в разі недієздатності Джонсона його обов'язки виконуватиме міністр закордонних справ Домінік Рааб.

Коронавірус також виявлено у подруги Бориса Джонсона Керрі Саймондс (Carrie Symonds), котра чекає від нього дитину.