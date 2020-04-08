Росія запустила новий фейк про походження коронавіруса.

Цього разу в пандемії COVID-19 звинувачено британців.

 

 

Офіційний журналі Міністерства закордонних справ Росії «Международная жизнь» опублікував статтю, де стверджується, що коронавірус – це біологічна зброя, придумане британцями. Автор допису під назвою «Чиї вуха стирчать з-за коронавіруса? Версії» політичний оглядач Сергій Філатов стверджує, зокрема, що Лондон, знаючи наперед про  майбутню пандемію COVID-19, вийшов з ЄУ перед самим її початком, аби діяти на власний розсуд.

 

Що більше, у статті на повному серйозі стверджується, що це самі британці отруїли Скрипалів у Солсбері, причому не особливо приховуючись. А отрутою не був жоден «Новичок», а коронавірус. Таким чином вони хотіли залякати своїх ворогів. Автор, зокрема, пише: «А зараз ця “справа” заграла новими барвами. У двох словах – брити “засвітили” свою лабораторію Porton Down з виробництва бойових отруйних речовин під Солсбері і натякнули всім на те, що вони займаються справами, пов'язаними з біологічної війною. Причому, якщо довіряти уривчастим відомостям про те, що все-таки Скрипалі живі і десь заховані – що жоден “Новичок” їх не взяв, то фахівці можуть зробити висновок, що “антидот” проти отрути у британців є. Недавнє зараження коронавірусом принца Чарльза, його благополучне одужання і повернення в родину, яка на час публічно дистанціювалася від свого майбутнього короля – свідчення наявності цього “антидоту”. Швидке одужання від коронавіруса прем'єр-міністра Бориса Джонсона буде свідчити про те ж».

 

У своєму твердженні, що коронавірус був створений як біологічна зброя автор статті покликається на Френсіса Бойла (Francis Anthony Boyle), котрого називає «одним з найбільших фахівців в світі в царині біологічної зброї». Хоча насправді Бойл не є жодним науковцем-біологом, він – досить відомий правник. Він дійсно є одним з розробників Міжнародного Пакту (1972-го і 1989-го року) щодо заборони вірусної і бактеріологічної зброї, але винятково як юрист. А підтвердження, що Бойл насправді стверджував таке про коронавірус не виявлено в жодному виданні, яке б заслуговувало на довіру.

 

Щоправда стаття Філатова вже зникла зі сайту видання «Международная жизнь». Утім збереглася її архівна копія, яку виявило видання Meduza.

08.04.2020

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