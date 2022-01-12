У Львові помер відомий музикант Ігор Лесько.

 

У середу, 12 січня, у Львові на 67му році життя помер відомий музикант, барабанщик ВІА «Смерічка» та рок-гурту «Лесик Band» Ігор Лесько. Про це повідомив журналіст Михайло Маслій.

 

 

«Відходять легенди… Він був душею мистецьких компаній, веселуном, реготуном і дотепником. А яким життєлюбом», – написав про Ігоря Леська журналіст на своїй facebook-сторінці.

 

 

Музиканти з великою шаною прощаються з колегою.

 

«Прощавай, дорогий наш патріарх Ігор Лесько… Забубни на небесах гучно. Пам'ятаємо…»,написав на своїй facebook-сторінці Сергій Федорчук.

 

 

Лідер гурту «Піккардійська терція» Володимир Якимець написав: «Нам страшенно щастило зустрічати на життєвій дорозі щирих, цікавих і неординарних людей і Ти один з них... А ще нам Бог дав працювати з найкращою ритм-секцією і Ти один з них... Раніше нас покинув Іван, тепер пішов Ти... Піду помолюся і поставлю свічку... Спочивай з Богом, Друже...».

 

Додамо, що про дату та час прощання з Ігорем Леськом обіцяють повідомити згодом.

 

Для довідки.

 

Народився львів’янин Ігор Лесько 15 квітня 1955 року. Музикант був учасником ВІА «Ватра» у першому складі. З 1979 до 1988 року – барабанщиком ансамблю «Смерічка» Назарія Яремчука. 

З листопада 1992 року – ударником львівського гурту «Лесик Band». Команда грала рок-н-рол, блюз, реґі на «батярсько-побутову» тематику. Влітку 2018 року «Лесик Band» дав сольний концерт у супроводі Lviv Jazz Orchestra.

 

Фото facebook.com/Володимир-Якимець, facebook.com/mykhajlo.masliy

12.01.2022

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