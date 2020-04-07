Глава УГКЦ обговорив із Президентом підготовку до Великодня.

 

Глава Української Греко-Католицької Церкви Святослав зустрівся із Президентом України Володимиром Зеленським для обговорення підготовки до святкування Великодня.

 

 

Зустріч відбулася в Офісі Президента. Як повідомляє департамент інформації УГКЦ, у центрі уваги сторін було обговорення викликів і завдань, які стоять перед державою та Церквою у зв’язку із поширенням епідемії COVID-19, особливо в контексті святкування найбільшого християнського свята – Великодня.

 

Президент відзначив активну роль УГКЦ у протидії поширенню хвороби. Увага акцентувалася на тому, що пасхальний період може бути часом найбільшого поширення цього вірусу в суспільстві, а тому відповідальність Церков України та їхнє партнерство з органами влади в протидії цій небезпеці є особливо великими.

 

Очільник країни пояснив, що з боку влади прийняте принципове рішення дати можливість звершувати пасхальні богослужіння та транслювати їх наживо. На думку Зеленського, вкрай необхідно максимально переконати людей залишатися вдома та забезпечити їх усім необхідним для святкування Великодня у домівках. Скупчення людей у храмах чи біля них несе неабияку загрозу їхньому життю та здоров’ю, зазначив Зеленський.

 

Блаженніший Святослав поінформував Президента про звернення Глави УГКЦ, скероване до вірян, зі закликом максимально брати участь в пасхальних богослужіннях у домашніх умовах, а також про надану можливість освячення лози та великодніх кошиків у форматі онлайн-трансляції.

 

Архієрей згадав також про своє відеозвернення до греко-католиків, в якому він закликав поставитися із розумінням до того, що у Квітну неділю та напасхальні відправи вірні до храмів потрапити не зможуть.

 

Блаженніший Святослав висловив Президентові прохання підтримати проєкти "Живого телебачення" – телевізійного каналу УГКЦ – з трансляціями на центральних та регіональних телевізійних, цифрових і радіоплатформах "Суспільного". "Що доступнішими ми зможемо зробити теле- і радіотрансляції великодніх відправ і забезпечити їх максимальне поширення, то краще нам вдасться переконати вірян залишитися для молитви вдома", – переповіли в департаменті інформації УГКЦ.

 

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