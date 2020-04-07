У США помер найстарший єпископ УГКЦ Стефан Сулик.


6 квітня на 96-му році життя відійшов до Господа владика-емерит Стефан Сулик. Про це повідомила пресслужба Секретаріату Синоду Єпископів УГКЦ. Владика Стефан Сулик здійснював служіння архиєпископа і митрополита у Філадельфії протягом 1980-2000 років та був найстаршим єпископом Української Греко-Католицької Церкви.

 

Фото: synod.ugcc.ua

 

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook митрополит Філадельфійський Борис Ґудзяк, напередодні 95-річного владику Стефана Сулика ушпиталили. У нього були всі ознаки COVID-19.

 

Деталі щодо похоронних богослужінь владики Стефана Сулика обіцяють повідомити згодом.

 

 

Владика Стефан народився 2 жовтня 1924 року в неіснуючому нині селі Бальниця на Лемківщині (Підкарпатське воєводство, Сяноцький повіт, ґміна Команча). Дитинство минуло на Львівщині, він закінчив школу в Самборі 1944 pоку. Згодом родина емігрувала до Німеччини, а потім до США.

 

В 1946-1948 роках навчався в Українській католицькій семінарії Святого Духа в Німеччині. 1948 року родина емігрувала до США, там навчався в Католицькому університеті Америки у Вашингтоні. 1952 року здобув ступінь ліцензіата богослов’я.

 

Рукоположений на священика архиєпископом Константином Богачевським 14 червня 1952 pоку у Філадельфії. Душпастирював в Омазі (штат Небраска, США). Згодом працював у парафіях Святого Духа в Брукліні (штат Нью-Йорк, США) (1952-1953), святого Миколая в Майнерсвілі (штат Пенсильванія, США) (1953) та Пресвятої Тройці в Йонгстауні (штат Огайо, США) (1953-1955). З квітня 1955 року виконував обов’язки секретаря архиєпископської канцелярії. 31 травня 1958 року іменований Папським капеланом.

 

З 5 жовтня 1961 року душпастирював на парафії святого Миколая у Філадельфії. Деякий час виконував обов’язки голови церковного єпархіального суду і був єпархіальним радником. У 1962-1981 роках працював у Перт-Амбой (штат Нью Джерсі, США).

 

1980 року папа Римський Іван Павло II призначив священика Стефана Сулика архиєпископом і митрополитом Філадельфійським. Єпископську хіротонію здійснював патріарх Йосиф Сліпий.

 

Митрополит Сулик належав до Конференції єпископів США, був головою Міжобрядової комісії цієї Конференції. 29 листопада 2000 року папа Іван Павло II прийняв зречення Стефана Сулика з уряду митрополита Філадельфійського у зв’язку з досягненням ним 75 років.

 

9 травня 2019 року владику-емерита Стефана Сулика у його домі відвідав глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав.

 

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