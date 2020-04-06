Британського прем'єра шпиталізовано через коронавірус.

Борис Джонсон продовжує очолювати кабінет, перебуваючи з ним на зв'язку.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон ввечері в неділю, 5 квітня, був доставлений в лікарню. Як повідомила телерадіокомпанія ВВС, Джонсон провів ніч у шпиталі Сент-Томас, який розташований на південному березі Темзи навпроти парламенту, лише за кілька хвилин ходьби від резиденції прем'єра на Даунінґ-стріт, 10.

Про те, що в 55-річного керівника британського уряду виявлено коронавірус SARS-CoV-2, стало відомо 27 березня. Того ждня в канцелярії прем'єра повідомили, що в разі недієздатності Джонсона його обов'язки виконуватиме міністр закордонних справ Домінік Рааб (Dominic Raab). Однак поки що Джонсон продовжує очолювати кабінет, перебуваючи з ним на зв'язку, повідомили на Даунінґ-стріт.

Зараз Джонсонові необхідно пройти обстеження, оскільки симптоми захворювання зберігаються через 10 днів після того, як йому був поставлений діагноз. Шпиталізація за порадою лікаря є запобіжним засобом, підкреслюється в урядовому повідомленні.

З лікарняної палати Джонсон подякував Національній службі охорони здоров'я за старанну роботу і закликав співгромадян дотримуватися вказівок влади щодо карантинного режиму. Мешканці Об’єднаного Королівства з 23 березня можуть залишати свої домівки лише для закупів товарів першої необхідності, відвідувань лікаря та індивідуальних занять спортом.