На Надвірнянщині з 60 досліджених проб на COVID-19 половина – позитивні.

Станом на 11:00 6 квітня було отримано 60 результатів досліджень проб, які відібрали на території Надвірнянського району в пацієнтів, у яких запідозрили коронавірус. Половина результатів – 30 – позитивні. Про це повідомили на засіданні районного штабу протидії епідемії коронавірусу COVID-19.

Зокрема, захворювання зафіксували в таких населених пунктах: м. Надвірна – 21, с. Білі Ослави – 1, с. Заріччя – 1, с. Битків – 2, с. Зелена – 2, с. Тисменичани – 1, с. Гаврилівка – 1, смт Делятин – 1, з них підтверджено – 3 летальні випадки.

Загалом у районі зареєстровано 140 осіб із підозрою на гостру респіраторну інфекцію, спричинену коронавірусом COVID-19. У всіх них відібрали проби та відправили на лабораторне дослідження. З уже досліджених зразків 30 результатів виявилися негативними, а ще 80 проб досліджують.

Нагадаємо, за інформацією Центру громадського здоров’я України, на 10.00 сьогодні, 6 квітня, на території Івано-Франківській області загалом виявлено 116 випадків коронавірусної інфекції.