Маруся Звіробій знялася з виборів на користь Кошулинського.

 

Кандидатка від партії "Європейська солідарність" у 87-му окрузі на Прикарпатті Маруся Звіробій-Біленька знімає свою кандидатуру з виборів на користь кандидата від ВО "Свобода" Руслана Кошулинського.

 

 

 

Про це повідомила прес-служба "ЄС". Напередодні соцоілогічна група "Рейтинг" оприлюднила результати соцопитування, котрі свідчать про те, що лідерами виборів у 87-му окрузі є Олександр Шевченко з партії "За майбутнє", Руслан Кошулинський зі "Свободи" і Василь Вірастюк зі "Слуги народу". Звіробій – лише четверта. 

 

"87-й округ сьогодні став своєрідним полем боротьби за Україну, на якому зіткнулися олігархи в особі партнера Коломойського Олександра Шевченка, висуванця від влади "зелених" дилетантів Василя Вірастюка, та представники патріотичних сил – Руслан Кошулинський зі «Свободи» та я, Маруся Звіробій Біленька від "Європейської солідарності". Розуміючи, що своїм взаємопоборюванням ми з Кошулинський можемо відкрити дорогу представникам олігархів до Верховної Ради. я прийняла рішення підтримати представника патріотичних сил Руслана Кошулинського і нагадати всім представникам політичних сил, що Україна понад все – це інструкція до виконання, а не просто гасло", – заявила Звіробій.

 

Кандидатка додала, що "ЄС" провела перемовини зі "Свободою", і політичні сили порозумілися. 

 

Згідно з дослідженням "Рейтингу", кандидатуру Олександра Шевченка підтримує 30,2% виборців з числа тих, котрі визначилися і братимуть участь у голосуванні, Руслана Кошулинського – 27,6%, Василя Вірастюка – 26,9%. Марусі Звіробій-Біленької – 9,1%.

 

16.03.2021

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