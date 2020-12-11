Маруся Звіробій піде в народні депутати від "ЄС" по округу в Надвірній.

Українська волонтерка Олена Біленька, відома громадськості за псевдо "Маруся Звіробій", візьме участь у довиборах у народні депутати в окрузі №87 із центром у Надвірній, Івано-Франківська область, від партії "Європейська солідарність".

Про це повідомив лідер партії "ЄС" Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook.

"Українська волонтерка, контрактниця ЗСУ, інструктор навчального центру Десантно-штурмових військ, вона стане кандидаткою від нашої партії на довиборах народного депутата у 87-му окрузі на Івано-Франківщині. Офіційно виборчий процес ще не стартував, однак її кандидатуру підтримують і партійці, і ветеранські організації, добровольці, які є в нашій команді", – прокоментував Порошенко.

Сама Маруся Звіробій прокоментувала у Facebook: "Саме в "ЄС" я маю найбільшу кількість побратимів, тому, окрім додаткових можливостей щось змінити, приєднатися до політичних кіборгів було б почесно для мене. А мої права народного депутата будуть відкриті всій нашій ветеранській, волонтерській патріотичній спільноті... Я не ідеальна, зовсім, але я боєць за нашу державу", – написала вона.