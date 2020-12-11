Маруся Звіробій піде в народні депутати від "ЄС" по округу в Надвірній.

 

Українська волонтерка Олена Біленька, відома громадськості за псевдо "Маруся Звіробій", візьме участь у довиборах у народні депутати в окрузі №87 із центром у Надвірній, Івано-Франківська область, від партії "Європейська солідарність".

 

Про це повідомив лідер партії "ЄС" Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook.

 

 

"Українська волонтерка, контрактниця ЗСУ, інструктор навчального центру Десантно-штурмових військ, вона стане кандидаткою від нашої партії на довиборах народного депутата у 87-му окрузі на Івано-Франківщині. Офіційно виборчий процес ще не стартував, однак її кандидатуру підтримують і партійці, і ветеранські організації, добровольці, які є в нашій команді", – прокоментував Порошенко.

 

Сама Маруся Звіробій прокоментувала у Facebook: "Саме в "ЄС" я маю найбільшу кількість побратимів, тому, окрім додаткових можливостей щось змінити, приєднатися до політичних кіборгів було б почесно для мене. А мої права народного депутата будуть відкриті всій нашій ветеранській, волонтерській патріотичній спільноті... Я не ідеальна, зовсім, але я боєць за нашу державу", – написала вона.

 

11.12.2020

До теми

Поширити
Збруч
Всевладна воля Буни
Устина Вовк
Яскраво виписаний малюнок домашньої деспотії дає акторці Ірині Швайківській багатий матеріал для сценічного втілення, з діапазоном інтонацій, з неодмінною присутністю елементів магічних народних ритуалів і наскрізним відчуттям Божої присутності.
10.12.20 | | Штука
Микола Кацал. До ювілею маестро
Людмила БУРДА
Сьогодні Миколі Лукичу виповнилося б 80 років… Почесний громадянин Львова, диригент, лауреат Шевченківської премії, народний артист України. "Тато" і "отаман" легендарного "Дударика".
10.12.20 | | Минуле
Нове значення сталої тонкої структури
Одна з базових величин фізики підтверджує стандартну модель та звужує вибір частинок темної матерії.
09.12.20 | | Наука
Текстологічна проблема «Із секретів поетичної творчости»
Євген Нахлік
Як видавці 50-томника, не розібравшись з принципами лапкування у виданнях кінця XIX століття, зробили з Франка плагіатора
09.12.20 | | Минуле
Мистецтво в обіймах олігархів
 Ігор Котик
Не так важливо, чи справді існував художник Марко Мазур, як те, що українське мистецтво все ще неналежно поціноване у світі – величезні пласти мистецької спадщини були викреслені з історії через російські репресії.
09.12.20 | | Штука
Що науці дасть місія Hayabusa-2?
Японський космічний апарат Hayabusa-2 успішно доставив на Землю капсулу зі зразками ґрунту астероїда Рюґу. Науковці сподіваються, що це проллє світло на походження Сонячної системи, планети Земля і, можливо, життя на ній.
09.12.20 | | Наука
Автор ненаписаних книжок
Андрій ЛЮБКА
Написані й опубліковані книжки – це те, що вже відбулося, частина минулого; і тільки ненаписане – це надія, безпідставна, але ймовірна
08.12.20 | | Дискурси
Музика Бітлз
Ілько ЛЕМКО
Коли з’явилися Бітлз, все, що було в музиці до цього, здалося чимось дуже незначним, майже нікчемним. Джон і Пол робили неможливе, тому що не знали, що це неможливо. 
08.12.20 | | Минуле

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.