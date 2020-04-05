У Лейбористській партії змінилося керівництво.

Прихильного до Росії ультралівого євроскептика Джеремі Корбіна на посаді голови партії заступив єврооптиміст Кір Стармер.

 

 

У Великій Британії новим головою опозиційної Лейбористської партії обрано тіньового міністра партії з питань Brexit 57-річного Кіра Стармера (Keir Starmer). Він здобув перемогу, отримавши 56,2 відсотка голосів членів партії. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС.

 

Стармер значно випередив свою головну конкурентку Ребекку Лонґ-Бейлі (Rebecca Long-Bailey), котрій віддали свої голоси лише 27,6% лейбористів. Остання вважалася твердою послідовницею попереднього голови Джеремі Корбіна. Спостерігачі розцінюють це як символ зміни курсу Лейбористської партії. 

 

Нагадаємо, що питання про зміну керівництва в Лейбористській партії постало після останніх парламентських вибрів, які відбулися в грудні минулого року. Лейборсти зазнали нищівної поразки, отримавши найгірші результати з 1935 року. Зразу ж після цього Корбін перепросився перед однопартійцями за такий злий результат і оголосив про свою демісію з посади голови партії.

 

Джеремі Корбін очолював лейбористів з 2015 року. Він вважався ультралівим за британськими мірками. Корбін шанував Фіделя Кастро і Уґо Чавеса. Він послідовно виступав за примирення з Росією та діалог з Кремлем. Окрім того, його вважають одним з головних співавторів Brexit. Корбін не втомлювався стверджувати, що Євроунія з її єдиним ринком – це винахід світового капіталу, інструмент пригноблення трудящих. І це в той час, коли близько 3/4 електорату лейбористів, згідно зі соціологією, були проти виходу Британії з ЄУ.

 

Тим часом Кір Стармер чітко й послідовно декларував свою проєвропейську позицію. Він активно і навіть жорстко домагався зсуву спільної позиції керівництва партії від євроскептицизму Корбіна до ідеї другого референдуму з варіантом скасування Brexit.

 

Від Стармера очікують поступового відходу від радикальної політики Корбіна до більш поміркованого і респектабельного «нового лейборизму» епохи Тоні Блера. Слід теж очікувати що Лейбористська партія при Стармері вимагатиме збереження якомога тісніших зв'язків з Європейською Унією в процесі розлучення Великої Британії з ЄУ.

05.04.2020

До теми

Держава майя, яку так довго шукали
Руїни пірамід, місце для гри в м’яч та написи, що позначають столицю Сак-Ці.
04.04.20 | | Наука
Сценічна феноменологія Євгена Лисика
Богдан Мисюга
Процес професійного оцифровування та аналізу творчого спадку Євгена Лисика триває. Від 16 по 22 березня генеральний директор Львівської опери Василь Вовкун, спільно із родиною майстра та академіком Любомиром Медвідем, організував фотофіксацію усіх вцілілих театральних завіс художника.
03.04.20 | | Штука
Меркель – успішна «короно-кризова» менеджерка
Максим МУЛЯР
У той час, як рейтинг Трампа падає на тлі пандемії, Анґела Меркель здобуває популярність. Німці попри масу незручностей від карантину задоволені тим, як уряд даєь собі раду
03.04.20 | | У світі
Перспективна вакцина від COVID-19 подає надії
Науковці з Піттсбурзького університету оголосили, що потенційно розробили вакцину, яка викликає антитіла проти SARS-CoV-2. Дослідження на мишах пройшли успішно. Тепер очікують дозвіл на початок першої фази клінічних випробувань.
03.04.20 | | Наука
Шанс світового досвіду
Роман Чабаранок
Приємним було те, що всі люди вільно спілкуються на чотирьох-п’яти мовах і могли без проблем допомогти розібратися із будь-яким лібрето. Це найбільша відмінність між Львівським оперним театром і Ліонським. Що ж до архітектури, то наш набагато красивіший!
02.04.20 | | Штука
Фрагмент зниклого континенту
Геологи знайшли рештки Північноатлантичного кратону, розбитого 150 мільйонів років тому.
02.04.20 | | Наука
Один день у Ліоні
Аделіна Єфіменко
Неможливо забути той сонячний день, проведений у Ліоні, те відчуття радості, що протягом двох місяців напередодні поїздки мотивувало готуватися до оперного фестивалю, котрий відкривав прекрасні шанси для українських співаків.
01.04.20 | | Штука
Українські пригоди бравого вояки Швейка
Юрій Винничук
Інколи з'являється божевільна ідея зробити новий переклад Швейка. Відчуваю, що він у новому українському перекладі став би дещо hubenej
01.04.20 | | Дискурси

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.