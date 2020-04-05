У Лейбористській партії змінилося керівництво.

Прихильного до Росії ультралівого євроскептика Джеремі Корбіна на посаді голови партії заступив єврооптиміст Кір Стармер.

У Великій Британії новим головою опозиційної Лейбористської партії обрано тіньового міністра партії з питань Brexit 57-річного Кіра Стармера (Keir Starmer). Він здобув перемогу, отримавши 56,2 відсотка голосів членів партії. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС.

Стармер значно випередив свою головну конкурентку Ребекку Лонґ-Бейлі (Rebecca Long-Bailey), котрій віддали свої голоси лише 27,6% лейбористів. Остання вважалася твердою послідовницею попереднього голови Джеремі Корбіна. Спостерігачі розцінюють це як символ зміни курсу Лейбористської партії.

Нагадаємо, що питання про зміну керівництва в Лейбористській партії постало після останніх парламентських вибрів, які відбулися в грудні минулого року. Лейборсти зазнали нищівної поразки, отримавши найгірші результати з 1935 року. Зразу ж після цього Корбін перепросився перед однопартійцями за такий злий результат і оголосив про свою демісію з посади голови партії.

Джеремі Корбін очолював лейбористів з 2015 року. Він вважався ультралівим за британськими мірками. Корбін шанував Фіделя Кастро і Уґо Чавеса. Він послідовно виступав за примирення з Росією та діалог з Кремлем. Окрім того, його вважають одним з головних співавторів Brexit. Корбін не втомлювався стверджувати, що Євроунія з її єдиним ринком – це винахід світового капіталу, інструмент пригноблення трудящих. І це в той час, коли близько 3/4 електорату лейбористів, згідно зі соціологією, були проти виходу Британії з ЄУ.

Тим часом Кір Стармер чітко й послідовно декларував свою проєвропейську позицію. Він активно і навіть жорстко домагався зсуву спільної позиції керівництва партії від євроскептицизму Корбіна до ідеї другого референдуму з варіантом скасування Brexit.

Від Стармера очікують поступового відходу від радикальної політики Корбіна до більш поміркованого і респектабельного «нового лейборизму» епохи Тоні Блера. Слід теж очікувати що Лейбористська партія при Стармері вимагатиме збереження якомога тісніших зв'язків з Європейською Унією в процесі розлучення Великої Британії з ЄУ.