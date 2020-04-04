Галицькі хроніки COVID-19: 4 квітня.

Станом на десяту годину ранку, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 243 випадки захворювання на COVID-19. За вчорашню добу зафіксовано нові випадки в усіх трьох областях: 21 у Тернопільській, 1 у Львівській та 13 в Івано-Франківській.

Тим часом, за інформацією Львівської міської ради, у Львові зафіксовано 15 випадків коронавірусної інфекції. А про 14 випадків ще вчора повідомляв ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України». Вочевидь, два нові випадки — це інфіковані медики. Один із них — лікар-анестезіолог Львівської лікарні швидкої медичної допомоги. Чоловікові 47 років. Він хворів, був удома на самоізоляції, після погіршення самопочуття звернувся до сімейного лікаря. Зараз пацієнт перебуває в інфекційній лікарні з пневмонією. Другий лікар — з 5-ї міської поліклініки, перебував на лікуванні у 5-ій лікарні. Відомо, що він контактував з пацієнткою, в якої напередодні також виявили коронавірус. Хворий ізольований, усіх контактних осіб обстежують та ізольовують.

За інформацією заступника голови Монастириської РДА (Тернопілля) Павла Дроня, у Монастириському районі на ранок сьогодні зафіксовано 95 інфікованих коронавірусом осіб. Серед них медперсоналу – 37 (11 лікарів, 26 медсестер та фельдшерів).

Z публікує інформацію про те, наскільки швидко поширюється вірус у Галичині, звідки саме пацієнти в кожній області та як вони могли захворіти. Усі дані – з офіційних джерел, проте вони постійно й динамічно змінюються. Ми будемо стежити за змінами й оновлювати інформацію.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

3 квітня: 135 випадків, 21 новий

135. Мешканець Тернопільської області

122–134. Мешканці Монастириського району

118–121. Мешканці Кременецького району

117. Мешканка Тернополя, дружина пацієнта, в якого раніше виявили коронавірус

115–116. Мешканці Бучацького району.

2 квітня: 114 випадків, 8 нових

110–114. Мешканці Монастириського району

109. Мешканець Кременецького району

108. Мешк. Козівського району

107. Мешк. Заліщицького району

1 квітня: 106 випадків, 8 нових

106. Мешк. Монастириського району

103–105. Мешканці Заліщицького району

102. Мешк. Бучацького району

101. Мешк. Тернополя

99–100. Мешканці Козівського району

31 березня: 98 випадків, 20 нових

97–98. Мешканці Заліщицького району

79–96. Мешканці Монастириського району

30 березня: 78 випадків, 18 нових

78. Мешк. Кременецького району

73–77. Мешканці Козівського району

72. Мешк. Бережанського району

61–71. Мешканці Монастириського району

29 березня: 60 випадків, 3 нові

57–60. Мешканці Монастириського району

28 березня: 57 випадків, 14 нових

55–57. Мешканці Тернопільської області

54. Мешк. с. Лідихів Кременецького р-ну

43–53. Мешканці Монастирського району

27 березня: 43 випадки, 16 нових

41–43. Мешканці Тернопільської області

28–40. Мешканці Монастириського району

27. Мешканець Тернополя, 62 роки, підприємець, контактував з першим хворим у Тернополі

26 березня: 26 випадків, 11 нових

26. Мешк. Монастириського району

24–25. Мешканки Монастириського району, санітарки

20–23. Мешканки Монастириського району, медсестри

19. Мешканка Монастириського району, мама 11-річної дитини

18. Мешк. Монастириського району, дитина 11 років

16–17. Мешканці Монастириського району, держслужбовці

25 березня: 15 випадків, 10 нових

13–15. Мешканці Монастириського району

11–12. Мешканці Монастириського району, сімейні лікарі

10. Мешк. Монастириського району, лікар з Центру первинної медико-санітарної допомоги

9. Мешк. Золотого Потоку Бучацького району, лікар Монастириської лікарні

8. Мешканець Монастириськ, 63 роки

7. Мешканець села Швейків Монастириського району, 62 роки

6. Мешканець Тернополя, 55 років, був у Австрії.

24 березня: 5 випадків, 4 нових

5. Мешканка Монастириського району, 48 років, дружина хворого на COVID-19

4. Мешканка Монастириського району, 41 рік, медсестра

3. Мешканець Монастириського району, 54 роки.

2. Мешканець села Ковалівка Монастириського району, 68 років, контактував із хворим священником із Заліщиків на похороні. Помер 25.03.20

22 березня: перший випадок

1. Мешканець міста Заліщики, 57 років, священник

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

3 квітня: 14 випадків, 2 нових

15. Мешканець Львова

14. Мешканець Львова, 54 роки. Захворів 25 березня, шпиталізований, 26 березня.

2 квітня: 13 випадків, 1 новий

13. Мешканець Львова, 46 років, лікар. Захворів 20 березня, шпиталізований, 31 березня.

1 квітня: 12 випадків, 5 нових

12. Мешканець Львова, 58 років, лікар, повернувся з Австрії 12 березня, 21 березня звернувся з ознаками захворювання.

11. Мешканка Пустомитівського району, 53 роки, повернулась з Сербії 7 березня. 14 березня з'явились ознаки захворювання.

10. Мешканець Стрийського району, 57 років, шпиталізований в Стрийській центральній міській лікарні 23 березня.

9. Мешканець Стрия, 43 роки, повернувся з Німеччини 14 березня, шпиталізований 23 березня.

8. Мешканець Львова, 32 роки, звернувся з ознаками респіраторного захворювання в львівську обласну інфекційну клінічну лікарня ще 22 березня.

31 березня: 7 випадків, 1 новий

7. Мешканка Львова, 55 років, шпиталізована 25 березня.

30 березня нових випадків не зафіксовано

29 березня: 6 випадків, 1 новий

6. Мешканець Жовківського району, 31 рік, повернувся з Німеччини 29 березня, відразу шпиталізований.

28 березня – нових випадків не зафіксовано

27 березня: 5 випадків, 2 нових

5. Мешк. Львова, 16 років, контакт з інфікованим.

4. Мешканець Львова, 55 років, контакт з інфікованим.

26 березня: 3 випадки, 1 новий

3. Мешканець Пустомитів, 58 років, повернувся з Італії (13 березня), шпиталізований 26 березня.

22 березня. 2 випадки, 1 новий

2. Мешканка Львова, 50 років, була в Австрії. Одужала (два тести 26 березня та 1 квітня)

20 березня: перший випадок

1. Мешканець Львова, 58 років, лікар, був у Німеччині, симптомів не було. Одужав (два тести 28 березня та 1 квітня)

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

3 квітня: 94 випадки, 13 нових

85–94. Мешканці Івано-Франківської області

83–84. Мешканці Івано-Франківська

82. Мешканка Тлумацького району, померла. Коронавірус виявили вже після смерті

2 квітня: 81 випадок, 7 нових

75–81. Мешканці Івано-Франківської області

1 квітня: 74 випадки, 11 нових

74. Мешк. Тисменицького району

73. Мешк. Тлумацького району

66–72. Мешканці Івано-Франківська

65. Мешканка Коломийського району, померла 30 березня у перинатальному центрі Івано-Франківська, куди прибула на операцію.

31 березня: 64 випадки, 19 нових

60–64. Мешканці Івано-Франківської області

59. Мешк. Тлумацького району

53–58. Мешканці Івано-Франківська

47–52. Мешканці Калуського району

46. Мешканка Болехова, 37-річна жінка, померла 30 березня

30 березня: 45 випадків, 4 нові

43–45. Мешканці Івано-Франківської області

42. Мешканець м. Бурштин

28 березня: 41 випадок, 13 нових

28–41. Мешканці Івано-Франківської області

27 березня: 28 випадків, 4 нових

28. Мешканка Івано-Франківської області, 58 років, у реанімації

27. Мешканка Івано-Франківської області, 60 років, у реанімації

26. Мешканець Івано-Франківської області, 60 років

25. Мешканець Івано-Франківської області, 28 років

26 березня: 24 випадки, 8 нових

21–24. Мешканці Снятинського району

20. Мешк. Болехова.

19. Мешк. Косівського району.

18. Мешк. Надвірнянського району.

17. Мешканець Надвірнянського району, чоловік померлої жінки.

25 березня. 16 випадків, 11 нових

15–16. Мешканці Тисменицького району

14. Мешканець Надвірнянського району, священник

13. Мешканка с. Боднарова Калуського району

9–12. Мешканці Івано-Франківська

8. Мешканець Івано-Франківська, поліцейський, контактував із родиною померлої від коронавірусу 56-річної жительки Франківська; допомагав медикам госпіталізувати її чоловіка.

24 березня

7. Мешканка Надвірнянщини, 60 років, померла. Covid-19 підтверджено посмертно, 26.03.20

23 березня

6. Мешканка с. Чукалівка (Тисменицький район), 65 років, померла. Covid-19 підтверджено посмертно, 25.03.20

22 березня. 5 випадків, 3 нових

4–5. Мешканки Івано-Франківська, одна з них – медсестра, що оглядала померлу

3. Мешканець Івано-Франківська, чоловік померлої

20 березня: 2 випадки, 1 новий

2. Мешканка Тисмениці, 29 років. 9 березня повернулася з Франції.

19 березня: перший випадок

1. Мешканка Івано-Франківська, 56 років, працювала на заводі “Імперово-Фудз". Померла 17 березня, ще до результатів аналізу на COVID-19.

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 10:00 3 квітня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях, сайтів Курс, Галка, Місто.