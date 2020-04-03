Помер український культуролог Олександр Гриценко.

 

На 63-му році помер український поет, перекладач, культуролог, колишній директор Українського центру культурних досліджень Олександр Гриценко.

 

Пан Олександр відійшов у п'ятницю вранці. Як повідомили колеги, причиною смерті став інсульт.

 

 

Олександр Андрійович Гриценко народився 29 серпня 1957 року у місті Ватутіне на Черкащині.

 

Здобував освіту на факультеті кібернетики Київського університету ім. Шевченка.

 

Отримав ступінь кандидата економічних наук (дисертація – "Розробка інформаційного й програмного забезпечення задачі планування постачання місцевих будматеріалів"). У рік захисту кандидатської, в 1987-му, видав і першу збірку поезій – "Карта будня".

 

Згідно з Енциклопедією сучасної України, із 1990 року і до 1993-го працював редактором у журналі "Всесвіт".

 

Із 1994 року – на роботі в Українському центрі культурних досліджень. У 2002 році очолив УЦКД.

 

Автор культурологічних праць, літературно-критичних статей, упорядник наукових збірок з культуролічних проблем.

 

Вірші Олександра Гриценка друкувалися у періодиці, антологіях "Вісімдесятники" (Едмонтон, 1990), "Молоді поети України" (Москва, 1991), Rybo-Wino-Kur (Варшава, 1994) та ін.

 

Переклав з англійської і польської мов поетичні твори Емілі Дікінсон, Вітольда Ґомбровича, Томаса Стернза Еліота, Едварда Каммінґса; переклав роман Ґомбровича "Порнографія" ("Всесвіт", 1992, №10), книжку "Українці: Несподівана нація" Ендрю Вілсона.

 

Стипендіат програми Фулбрайта (університет штату Пенсильванія, 1997), Центральноєвропейського університету (Будапешт, 2000), Міжнародної програми досліджень політики (Будапешт, 2002).

 

Праці:

Культурна політика: Концепції і досвід. 1994;

Культура в законі: Стан та проблеми правового регулювання культури в Україні. 1998 (співавт.);

Своя мудрість: Нац. міфологія та громадян. релігія в Україні. 1998;

Герої та знаменитості в українській культурі. 1999 (співавт.);

Культура і влада. Теорія і практика культурної політики в сучасному світі. 2000;

Пророки, пірати, політики і публіка: Культурні індустрії й держ. політика в сучас. Україні. 2003 (співавт.).

 

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