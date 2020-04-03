Андрухович і «Сон Сови» презентували спільний проєкт.

 

Спільний альбом тріо «Сон Сови» та Юрія Андруховича «Коханці Ю», який від 20 березня доступний на всіх цифрових майданчиках, уже 26 березня очолив TOP 200 iTunes All Genre Chart Ukraine. Про це йдеться на fb-сторінці гурту «Сон Сови».

 

«Ми потрапили на сходинку №1 у TOP 200 iTunes All Genre Chart Ukraine! Неімовірно! Дякуємо, що слухаєте нас!» – зазначено в повідомленні.

 

Літературно-музичний проєкт «Коханці Ю – музика до та після роману» – це короткі історії, присвячених легендам міста Iвано-Франківськ, які базуються на книзі Юрія Андруховича «Коханці Юстиції». 20 березня було презентовано цифрову версію цього своєрідного альбому, а кількома днями раніше, 13 березня (акурат до дня народження Юрія Андруховича) – вініл із «Коханцями Ю».

 

Лейбл Aby ShoMusic називає спільну роботу Юрія Андруховича та гурту Сон Сови радіоспектаклем або ж spoken word під незвичний музичний супровід, – пише «Неформат».

 

 

«Почали в влітку 2018 року. Накопичилися швидко, захоплено. Юрій взагалі впорався з текстами за два дні. Зведення і донакопичення забрало по більш часу. Під голос робилися вже зверху окремо придумані ходи та хуки. В цілому, альбом був готовий десь до середини літа 2019 року. Хотіли випускати восени того ж року, проте нам заманулося зробити вініл (а це окремий майстеринг, який в Англії робили, до речі), а Юрій ще й запропонував присвятити вихід альбому на березень 2020 року, а саме на 13.03.2020, оскільки йому виповнилося 60 років у цю дату. Місцем було заплановане місто Вроцлав. Там у Юрія багато друзів і шанувальників. Але пандемія нам сплутала карти», – розповіли виданню музиканти.

 

Роман Юрія Андруховича «Коханці Юстиції», який, за словами автора, писався 27 років, – це вісім з половиною історій про справедливість. Роман вийшов у чернівецькому видавництві "Meridian Czernowitz" 2017 року, у Чернівцях відбулася його презентація. А через півроку презентації дочекалися читачі й в Івано-Франківську, – пише «Курс». Саме тоді в рамках Міжнародного фестивалю актуального мистецтва Porto Franko на Helicopter Stage у Палаці Потоцьких Юрій Андрухович зачитав свої улюблені уривки з роману "Коханці Юстиції" під музичний супровід гурту "Сон Сови". Музиканти написали музичний супровід під спеціально вибрані тексти з роману. А через якийсь час Андрухович запропонував їм зробити студійну версію проєкту.

 

За словами автора, роман "Коханці Юстиції" – про "гідних негідників". Книга розповідає про несправедливість справедливості, це, за визначенням автора "лесбійський (і, щиро кажучи, нещасливий) роман Галичини зі Справедливістю".

 

Багато з описаних подій відбуваються в Івано-Франківську / Станіславі, а більшість персонажів мають реальні прототипи або ж є героями міських легенд.

 

 

 

 

03.04.2020

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