Генасамблея ООН відкинула російський варіант резолюції щодо пандемії.

Росія намагалася в документі проштовхнути ідею скасування санкцій під приводом боротьби з коронавірусом.

Генеральна асамблея ООН у четвер, другого квітня, схвалила в Нью-Йорку резолюцію під назвою «Глобальна солідарність у боротьбі з коронавірусним захворюванням» (Global solidarity to fight the coronavirus disease). Документ подали на розгляд Швейцарія, Індонезія, Сінґапур, Норвегія, Ліхтенштейн та Ґана. Про це повідомило видання The New York Times. За схвалення резолюції проголосували 188 з 193 держав.

У резолюції держави ООН закликали «активізувати міжнародну співпрацю» для стримування пандемії, а також вдатися до обміну інформацією, науковими знаннями і передовим досвідом. Окремо в документі наголошувалося на особливій ролі Всесвітньої організації охорони здоров'я і ООН в боротьбі з поширенням вірусу нового типу.

Речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко, коментуючи ухвалення документа, зазначив: «Україна підтримала резолюцію, яка підтверджує міжнародну єдність і визнає центральну роль системи ООН у координації глобальних дій проти поширення COVID-19». Він додав, що українська сторона привітала заклик генсека ООН до урядів зосередитися на вирішенні надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я та докласти зусиль для послаблення негативних соціальних та економічних наслідків пандемії.

Тим часом Росія безрезультатно намагалася проштовхнути свою версію резолюції під назвою «Декларація солідарності Об‘єднаних Націй перед викликами, створеними коронавірусом». У ній містився непрямий заклик до відмови від міжнародних санкцій в умовах пандемії. У тексті згадувалася, зокрема, «згода держав співпрацювати між собою і з ВООЗ», а також містився заклик «відмовитися від торговельних воєн і застосування односторонніх санкцій, запроваджених в обхід Ради Безпеки ООН», оскільки вони нібито гальмують зусилля для боротьби з вірусом.

Російську резолюцію, окрім самої РФ, підтримали лише чотири країни: Центральноафриканська Республіка, Куба, Нікарагуа та Венесуела.

На відміну від постанов Ради Безпеки ООН, резолюції Генасамблеї не носять юридично зобов'язуючого характеру, але мають велику політичну цінність залежно від їхньої підтримки.