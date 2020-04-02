Українці зневірились у антикорупційній політиці Зеленського і припиненні війни.

Понад дві третини українців розчаровані політикою Володимира Зеленського у сферах, котрі лягли до основи його виборчої програми, – припинення війни та викорінення корупції. На думку 70% українців, влада на чолі з Президентом безуспішно діє у справі вирішення конфлікту на Донбасі; 75% вважає, що влада не впоралася з корупцією.

Про це свідчать результати соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 27-30 березня.

Зокрема, 1% респондентів трактує мирні ініціативи Володимира Зеленського як дуже успішні, а 11% – як радше успішні. За місяць цей показник зменшився вдвічі, а у порівнянні з листопадом – майже вчетверо.

Боротьба з корупцією теж викликає безумовне схвалення лише 1% респондентів, а ще 9% нею радше задоволені. Проти листопада цей показник зменшився більш ніж удвічі.

Оцінка протидії епідемії коронавірусу поділила громадську опінію майже навпіл: 40% вважають боротьбу проти COVID-19 успішною, 48% – скептичні.

Водночас українці фіксують провал у протидії економічній кризі, спричиненій пандемією: владу хвалять лише 18%, а 57% вважають її дії неуспішними.

Ставлення українців до Володимира Зеленського впродовж половини року погіршувалося, однак від моменту початку глобальної коронавірусної пандемії (лютий) рівень його підтримки залишається на стабільному рівні.

Так, у лютому до Зеленського позитивно ставилося 48% респондентів, а в березні – 46%. У лютому 24% респондентів мали негативну опінію щодо Президента, у березні – 21%.

У порівнянні ж із вереснем число респондентів із позитивним ставленням до Зеленського зменшилося на 28%.

До прем’єр-міністра Дениса Шмигаля позитивно ставиться 11% респондентів (з-поміж тих, хто знає такого політика), нейтрально – 65%, негативно – 25%.

До Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова позитивно ставляться 29%, нейтрально – 51%, негативно – 21%.

До керівника Офісу президента Андрія Єрмака позитивно ставляться 6%, нейтрально – 56%, негативно – 38%.

До міністра внутрішніх справ Арсена Авакова позитивно ставляться 12%, нейтрально – 53%, негативно – 35%.