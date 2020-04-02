СБУ звинувачує топ-посадовця в передачі Росії інформації на тему війни.

Служба безпеки України викрила високопосадовця одного з міністерств України на незаконній передачі таємних документів Росії. Наразі СБУ достеменно виявила факт витоку документа. Водночас спецслужба ще не встановила адресата.

"У межах кримінального провадження правоохоронці встановили, що високопосадовець, державний службовець категорії «А», скопіював та переслав електронною поштою, поки що невстановленим особам, таємний документ. Він стосується комплексу заходів Міністерства оборони України, прикордонних, правоохоронних та інших органів державної влади щодо захисту національних інтересів на півдні та сході України, у Чорному та Азовському морях і Керченській протоці. Своїми діями чиновник завдав шкоди суверенітетові, територіальній цілісності, обороноздатності та державній безпеці України", – ідеться у повідомленні.

2 квітня 2020 року правоохоронці провели слідчі дії у робочому кабінеті та за місцем проживання держслужбовця. "Силовики" вилучили мобільний телефон і електронний планшет, у котрих виявлено переправлений таємний документ та інші службові документи з грифом "Для службового користування".

Видання "Українська правда" повідомляє, що йдеться про посадовця Міністерства інфраструктури України.