Російська нафта подешевшала майже до 10 доларів.

Розрахункова ж експортна ціна Urals взагалі пішла в мінус.

 

 

Ціна російської нафти Urals в Північно-Західній Європі першого квітня опустилася на 2,25 долара – до 10,54 долара за барель. Про це повідомила інформаційна аґенція Argus Media. Це мінімальне значення з березня 1999 року.

 

Тимчасом безпрецедентне падіння світових цін на нафту призвело до того, що на російському ринку цінові показники кінця березня пішли в мінус. Таким чином витрати на транспортування, оплату експортного мита та інші витрати перевищували середню вартість російської марки експортної суміші Urals в Північно-Західній Європі та Середземноморському реґіоні. Про це повідомило інформаційне агентство РБК.

 

Так, котирування «Urals FIP Западная Сибирь ФОРМУЛА» 30 березня дорівнювала мінус 1,007 тисячі рублів за тонну, а 31 березня знизилася до мінус 1,2 тисячі рублів за тонну. Поставка на умовах FIP (Free in pipe) передбачає, що продавець здійснює поставку товару сировину до нафтогону за свій рахунок.

 

Стало також відомо, що Білорусь планує ще в квітні придбати в Росії два мільйони тонн нафти за ціною приблизно чотири долари за барель. Про це в четвер, другого квітня, повідомив прем'єр-міністр Білорусі Сергій Румас. «Сьогодні, думаю,"Белнефтехим" закінчить перемовини з російськими компаніями про постачання нафти на квітень», – зазначив він.

 

Як стверджують експерти, нижча за 15 доларів вартість Urals є критичною для російського бюджету, оскільки це стрімко скорочує нафтогазові доходи. Під час розрахунку бюджету на 2020 рік уряд Росії закладав ціну нафти Urals 42,4 долара за барель.

02.04.2020

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