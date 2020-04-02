У Збройних силах виявили перший випадок COVID-19.

 

У Збройних силах України виявили перший випадок захворювання на коронавірус – COVID-19 діагностовано у лікарки Хмельницького військового госпіталю.

 

 

Про це йдеться у повідомленні командування Медичних сил Збройних сил України.

 

"Станом на 07:00 2 квітня в Збройних силах України зареєстровано 1 випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом типу COVID-19", – поінформували у штабі.

 

Згідно з описом, працівниця ЗСУ, лікарка Хмельницького військового госпіталю, від кінця березня перебувала на амбулаторному лікуванні з ГРЗ. 1 квітня після погіршення стану її госпіталізували до Хмельницької інфекційної лікарні з діагнозом пневмонія. Тестування методом ПЛР виявило у неї захворювання на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом COVID-19. Стан здоров’я пацієнтки задовільний.

 

У госпіталі визначено коло контактних осіб – 10 військовослужбовців, котрі мають пройти лабораторне обстеження методом ПЛР. Усіх контактних осіб скерували на самоізоляцію.

 

Загалом у ЗСУ на ізоляції (в тому числі на самоізоляції) перебуває 140 осіб. Половина завершить період обсервації впродовж найближчих рьох діб.

 

02.04.2020

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