Галицькі хроніки COVID-19: 2 квітня.

Станом на десяту годину ранку, за даними ЦГЗ, у трьох галицьких областях загалом виявили 191 випадок захворювання на COVID-19. За вчорашню добу зафіксовано нові випадки у всіх трьох областях: 8 у Тернопільській, 5 на Львівщині і 10 у Івано-Франківській області.

За інформацією заступника голови Монастириської РДА Павла Дроня, у Монастириському районі на ранок сьогодні зафіксовано 83 (за даними ЦГЗ та ДУ "Тернопільський ОЛЦ МОЗ України" – 77).

За інформацією з офіційної сторінки Штабу з боротьби з коронавірусом у Львові Львів VS коронавірус, на ранок 2 квітня на Львівщині підтверджено 12 випадків коронавірусної інфекції, одна людина вже одужала. Хоча за даними Центру громадського здоров'я таких випадків в області є 11.

Z публікує інформацію про те, наскільки швидко поширюється вірус у Галичині, звідки саме пацієнти в кожній області та як вони могли захворіти. Усі дані – з офіційних джерел, проте вони постійно й динамічно змінюються. Ми будемо стежити за змінами й оновлювати інформацію.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

1 квітня: 106 випадків, 8 нових

106. Мешк. Монастириського району

103–105. Мешканці Заліщицького району

102. Мешк. Бучацького району

101. Мешк. Тернополя

99–100. Мешканці Козівського району

31 березня: 98 випадків, 20 нових

97–98. Мешканці Заліщицького району

79–96. Мешканці Монастириського району

30 березня: 78 випадків, 18 нових

78. Мешк. Кременецького району

73–77. Мешканці Козівського району

72. Мешк. Бережанського району

61–71. Мешканці Монастириського району

29 березня: 60 випадків, 3 нові

57–60. Мешканці Монастириського району

28 березня: 57 випадків, 14 нових

55–57. Мешканці Тернопільської області

54. С. Лідихів Кременецького р-ну

43–53. Мешканці Монастирського району

27 березня: 43 випадки, 16 нових

41–43. Мешканці Тернопільської області

28–40. Мешканці Монастириського району

27. Мешканець Тернополя, 62 роки, підприємець, контактував з першим хворим у Тернополі

26 березня: 26 випадків, 11 нових

26. Мешк. Монастириського району

24–25. Мешканки Монастириського району, санітарки

20–23. Мешканки Монастириського району, медсестри

19. Мешканка Монастириського району, мама 11-річної дитини

18. Мешк. Монастириського району, дитина 11 років

16–17. Мешканці Монастириського району, держслужбовці

25 березня: 15 випадків, 10 нових

13–15. Мешканці Монастириського району

11–12. Мешканці Монастириського району, сімейні лікарі

10. Мешк. Монастириського району, лікар з Центру первинної медико-санітарної допомоги

9. Мешк. Золотого Потоку Бучацького району, лікар Монастириської лікарні

8. Мешканець Монастириськ, 63 роки

7. Мешканець села Швейків Монастириського району, 62 роки

6. Мешканець Тернополя, 55 років, був у Австрії.

24 березня: 5 випадків, 4 нових

5. Мешканка Монастириського району, 48 років, дружина хворого на COVID-19

4. Мешканка Монастириського району, 41 рік, медсестра

3. Мешканець Монастириського району, 54 роки.

2. Мешканець села Ковалівка Монастириського району, 68 років, контактував із хворим священником із Заліщиків на похороні. Помер 25.03.20

22 березня: перший випадок

1. Мешканець міста Заліщики, 57 років, священник

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

1 квітня: 11 випадків, 5 нових

7–11. Мешканці Львівської області

31 березня нових випадків не зафіксовано

30 березня нових випадків не зафіксовано

29 березня: 6 випадків, 1 новий

6. ? Місцева влада уточнює дані щодо шостого випадку.

28 березня – нових випадків не зафіксовано

27 березня: 5 випадків, 2 нових

5. Мешканець Львівської області, 50 років

4. Мешканець Львівської області, 16 років

26 березня: 3 випадки, 1 новий

3. Мешканець Пустомитів, 57 років, повернувся з Італії

22 березня. 2 випадки, 1 новий

2. Мешканка Львова, 51 рік

20 березня: перший випадок

1. Мешканець Львова, 58 років, лікар, був у Німеччині

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

1 квітня: 74 випадки, 10 нових

65–74. Мешканці Івано-Франківської області

31 березня: 64 випадки, 19 нових

60–64. Мешканці Івано-Франківської області

59. Мешк. Тлумацького району

53–58. Мешканці Івано-Франківська

47–52. Мешканці Калуського району

46. Мешканка Болехова, 37-річна жінка, померла 30 березня

30 березня: 45 випадків, 4 нові

43–45. Мешканці Івано-Франківської області

42. Мешканець м. Бурштин

28 березня: 41 випадок, 13 нових

28–41. Мешканці Івано-Франківської області

27 березня: 28 випадків, 4 нових

28. Мешканка Івано-Франківської області, 58 років, у реанімації

27. Мешканка Івано-Франківської області, 60 років, у реанімації

26. Мешканець Івано-Франківської області, 60 років

25. Мешканець Івано-Франківської області, 28 років

26 березня: 24 випадки, 8 нових

21–24. Мешканці Снятинського району

20. Мешк. Болехова.

19. Мешк. Косівського району.

18. Мешк. Надвірнянського району.

17. Мешканець Надвірнянського району, чоловік померлої жінки.

25 березня. 16 випадків, 11 нових

15–16. Мешканці Тисменицького району

14. Мешканець Надвірнянського району, священник

13. Мешканка с. Боднарова Калуського району

9–12. Мешканці Івано-Франківська

8. Мешканець Івано-Франківська, поліцейський, контактував із родиною померлої від коронавірусу 56-річної жительки Франківська; допомагав медикам госпіталізувати її чоловіка.

24 березня

7. Мешканка Надвірнянщини, 60 років, померла. Covid-19 підтверджено посмертно, 26.03.20

23 березня

6. Мешканка с. Чукалівка (Тисменицький район), 65 років, померла. Covid-19 підтверджено посмертно, 25.03.20

22 березня. 5 випадків, 3 нових

4–5. Мешканки Івано-Франківська, одна з них – медсестра, що оглядала померлу

3. Мешканець Івано-Франківська, чоловік померлої

20 березня: 2 випадки, 1 новий

2. Мешканка Тисмениці, 29 років. 9 березня повернулася з Франції.

19 березня: перший випадок

1. Мешканка Івано-Франківська, 56 років, працювала на заводі “Імперово-Фудз". Померла 17 березня, ще до результатів аналізу на COVID-19.

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 10:00 2 квітня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях, сайтів Курс, Галка, Місто.