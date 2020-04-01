Третина українців пішла у вимушені відпустки через карантин.

Більшість українців до моменту посилення Кабінетом Міністрів заборонних заходів у середу трактували запроваджені карантином обмеження як адекватні. Так, згідно з соціологічним опитуванням, проведеним у березні групою "Рейтинг", 58% заявляли, що вважають введені владою заходи щодо боротьби з коронавірусом оптимальними. 28% стверджували, що карантин є занадто м’яким, а 6% були певні, що заборонні заходи є надто жорсткими.

Нагадаємо, на своєму засіданні в середу Кабмін посилив обмежувальні заходи: заборонив прогулянки в парках, зобов'язав користуватися масками в громадських місцях, заборонив збиратися групами понад двоє осіб тощо.

Майже 70% вважають запроваджений карантин ефективним, чверть дає протилежні оцінки. 80% опитаних підтримують рішення про продовження карантину до 24 квітня 2020 року.

Незважаючи на карантин, 18% опитаних зазначили, що виходять з дому декілька разів на день. Третина – 31% – виходить з хати один раз на день. Відносна більшість – 43% – покидає житло лише раз на кілька днів, а 7% взагалі намагаються не виходити.

Думки українців щодо перспективи запровадження надзвичайного стану поділилися: 49% – підтримали б таку ініціативу, 43% – ні.

Виявилося, що наразі українцям найменше залежить на масових зібраннях: 83% підтримують можливу заборону на проведення масових заходів, страйків, мітингів в умовах надзвичайного стану в країні.

71% не заперечують проти можливого обмеження в’їзду та виїзду в окремі міста та області.

65% толерують обмеження руху транспортних засобів та їх огляд. Понад половина – 58% – приймають перспективу оголошення комендантської години в містах.

З-поміж можливих обмежувальних заходів українці найменше підтримують надання державі права примусово вилучати майно у юридичних та фізичних осіб в умовах надзвичайного стану: абсолютна більшість (80%) проти таких заходів, лише 14% підтримують.

74% підтримують штрафи за порушення карантину.

У зв'язку з наростанням пандемії більшість українців стривожені здоров'ям родичів і можливою економічною кризою.

Так, три чверті опитаних хвилюються через те, що хтось із їхніх близьких захворіє на коронавірус. За власне здоров’я переймається 58% (а 42% не хвилюються).

Майже 80% турбуються, що в Україні наступить затяжна економічна криза. Понад дві третини респондентів схвильовані через те, що не зможуть купити необхідні ліки. Майже половина хвилюються, що не зможуть купити необхідні продукти (52% не хвилюються).

Українці вважають, що Президент найбільш ефективно виконує свою роботу з протидії коронавірусу.

Так, 56% опитаних вважають реакцію Володимира Зеленського на загрозу розповсюдження COVID-19 ефективною. Дії Міністерства охорони здоров’я схвалює 38% опитаних, а Міністерства внутрішніх справ – 37%. Активності уряду Дениса Шмигаля респектує 30%.

Третина українців – 32% – через пандемію мусіла піти у відпустку за власним бажанням. Водночас 35% зазначили, що продовжують працювати у звичному режимі, а 29% працюють дистанційно. При тім 4% визнали, що втратили роботу.

​Майже 60% опитаних зазначили, що їхніх заощаджень вистачить менш ніж на місяць. Натомість 3% має достатку на рік.

44% оцінили свій емоційний стан упродовж минулого тижня як спокійний, 23% – як напружений.

ДОВІДКОВО

Опитування проводила соціологічна група "Рейтинг" у дві хвилі. I хвиля – 1000 респондентів; 25-27 березня 2020 року. ІІ хвиля – 1000 респондентів; 28-30 березня 2020 року. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 4%. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера).