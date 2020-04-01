Галицькі хроніки Covid-19: 1 квітня.

Станом на десяту годину ранку, за даними ЦГЗ, у трьох галицьких областях загалом виявили 168 випадків захворювання на COVID-19. За вчорашню добу зафіксовано нові випадки у Тернопільській та в Івано-Франківській областях. У Львівській області не виявили нових випадків хвороби. На Львівщині наразі чекають підтвердження результатів експрес-тестів водіїв громадського транспорту (вони показали 4 позитивні результати), а також пацієнтів міських лікарень із пневмонією та ГРЗ (у трьох позитивні результати експрес-тестів). За інформацією ЛМР, на Львівщині на ранок 1 квітня зафіксовано 7 випадків COVID-19 (хоча ЦГЗ зазначає лише шість).

За інформацією заступника голови Монастириської РДА Павла Дроня, у Монастириському районі на ранок сьогодні зафіксовано 77 інфікованих коронавірусом осіб (за інформацією ЦГЗ та ДУ "Тернопільський ОЛЦ МОЗ України" – 76). Серед них медперсоналу – 32 (10 лікарів, 14 медсестер, 8 мол. медсестер), 5 дітей, 2 держслужбовці, 2 поліцейські, 1 священник, 1 завдитсадка, 1 учитель, 1 рятівник ДСНС, а також голова Монастириської ОТГ.

На Івано-Франківщині COVID-19 учора діагностували в 37-річної породіллі, яка померла напередодні в Івано-Франківську в обласному пологовому будинку. Про це головний санітарний лікар області Руслан Савчук заявив в ефірі ОТБ “Галичина”. Жінку з Болехова шпиталізували планово на 36-му тижні вагітності, оскільки вона мала проблеми з тиском і вагою. 10 березня вона потрапила в реанімаційне відділення через високий тиск – 200/110. Жодних ознак коронавірусу не мала, її лікували як хвору з гестозом. 29 березня у вагітної почала підніматися температура та з’явилася задишка. Тоді жінка розповіла, що раніше була за кордоном, і її перевели в ізольоване приміщення. У неї почалися фізіологічні пологи, а після народження дитина стан породіллі різко погіршився. Хвора перебувала на апараті штучної вентиляції легень. 30 березня вона померла, 31 березня було підтверджено діагноз. Сестра померлої тимчасом розповіла, що жінка повернулася в Україну з Польщі ще 20 листопада 2019 року, тож навряд чи можна пов’язати хворобу з цією поїздкою.

Z публікує інформацію про те, наскільки швидко поширюється вірус у Галичині, звідки саме пацієнти в кожній області та як вони могли захворіти. Усі дані – з офіційних джерел, проте вони постійно й динамічно змінюються. Ми будемо стежити за змінами й оновлювати інформацію.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

31 березня: 98 випадків, 20 нових

97–98. Мешканці Заліщицького району

79–96. Мешканці Монастириського району

30 березня: 78 випадків, 18 нових

78. Мешк. Кременецького району

73–77. Мешканці Козівського району

72. Мешк. Бережанського району

61–71. Мешканці Монастириського району

29 березня: 60 випадків, 3 нові

57–60. Мешканці Монастириського району

28 березня: 57 випадків, 14 нових

55–57. Мешканці Тернопільської області

54. С. Лідихів Кременецького р-ну

43–53. Мешканці Монастирського району

27 березня: 43 випадки, 16 нових

41–43. Мешканці Тернопільської області

28–40. Мешканці Монастириського району

27. Мешканець Тернополя, 62 роки, підприємець, контактував з першим хворим у Тернополі

26 березня: 26 випадків, 11 нових

26. Мешк. Монастириського району

24–25. Мешканки Монастириського району, санітарки

20–23. Мешканки Монастириського району, медсестри

19. Мешканка Монастириського району, мама 11-річної дитини

18. Мешк. Монастириського району, дитина 11 років

16–17. Мешканці Монастириського району, держслужбовці

25 березня: 15 випадків, 10 нових

13–15. Мешканці Монастириського району

11–12. Мешканці Монастириського району, сімейні лікарі

10. Мешк. Монастириського району, лікар з Центру первинної медико-санітарної допомоги

9. Мешк. Золотого Потоку Бучацького району, лікар Монастириської лікарні

8. Мешканець Монастириськ, 63 роки

7. Мешканець села Швейків Монастириського району, 62 роки

6. Мешканець Тернополя, 55 років, був у Австрії.

24 березня: 5 випадків, 4 нових

5. Мешканка Монастириського району, 48 років, дружина хворого на COVID-19

4. Мешканка Монастириського району, 41 рік, медсестра

3. Мешканець Монастириського району, 54 роки.

2. Мешканець села Ковалівка Монастириського району, 68 років, контактував із хворим священником із Заліщиків на похороні. Помер 25.03.20

22 березня: перший випадок

1. Мешканець міста Заліщики, 57 років, священник

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

31 березня нових випадків не зафіксовано

30 березня нових випадків не зафіксовано

29 березня: 6 випадків, 1 новий

6. ? Місцева влада уточнює дані щодо шостого випадку.

28 березня – нових випадків не зафіксовано

27 березня: 5 випадків, 2 нових

5. Мешканець Львівської області, 50 років

4. Мешканець Львівської області, 16 років

26 березня: 3 випадки, 1 новий

3. Мешканець Пустомитів, 57 років, повернувся з Італії

22 березня. 2 випадки, 1 новий

2. Мешканка Львова, 51 рік

20 березня: перший випадок

1. Мешканець Львова, 58 років, лікар, був у Німеччині

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

31 березня: 64 випадки, 19 нових

59–64. Мешканці Івано-Франківської області

53–58. Мешканці Івано-Франківська

47–52. Мешканці Калуського району

46. Мешканка Болехова, 37-річна жінка, померла 30 березня

30 березня: 45 випадків, 4 нові

43–45. Мешканці Івано-Франківської області

42. Мешканець м. Бурштин

28 березня: 41 випадок, 13 нових

28–41. Мешканці Івано-Франківської області

27 березня: 28 випадків, 4 нових

28. Мешканка Івано-Франківської області, 58 років, у реанімації

27. Мешканка Івано-Франківської області, 60 років, у реанімації

26. Мешканець Івано-Франківської області, 60 років

25. Мешканець Івано-Франківської області, 28 років

26 березня: 24 випадки, 8 нових

21–24. Мешканці Снятинського району

20. Мешк. Болехова.

19. Мешк. Косівського району.

18. Мешк. Надвірнянського району.

17. Мешканець Надвірнянського району, чоловік померлої жінки.

25 березня. 16 випадків, 11 нових

15–16. Мешканці Тисменицького району

14. Мешканець Надвірнянського району, священник

13. Мешканка с. Боднарова Калуського району

9–12. Мешканці Івано-Франківська

8. Мешканець Івано-Франківська, поліцейський, контактував із родиною померлої від коронавірусу 56-річної жительки Франківська; допомагав медикам госпіталізувати її чоловіка.

24 березня

7. Мешканка Надвірнянщини, 60 років, померла. Covid-19 підтверджено посмертно, 26.03.20

23 березня

6. Мешканка с. Чукалівка (Тисменицький район), 65 років, померла. Covid-19 підтверджено посмертно, 25.03.20

22 березня. 5 випадків, 3 нових

4–5. Мешканки Івано-Франківська, одна з них – медсестра, що оглядала померлу

3. Мешканець Івано-Франківська, чоловік померлої

20 березня: 2 випадки, 1 новий

2. Мешканка Тисмениці, 29 років. 9 березня повернулася з Франції.

19 березня: перший випадок

1. Мешканка Івано-Франківська, 56 років, працювала на заводі “Імперово-Фудз". Померла 17 березня, ще до результатів аналізу на COVID-19.

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 10:00 1 квітня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях, сайтів Курс, Галка, Місто.