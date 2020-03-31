Більше двох не збиратися: в Тернополі діятимуть додаткові обмеження.


У Тернополі відтепер заборонено збиратися групами, в яких є більш ніж двоє осіб (винятком є члени однієї сім’ї). Рішення про це та інші додаткові обмеження в місті на час дії карантину ухвалили на засіданні оперативного штабу щодо боротьби з коронавірусом.

 

 

Фото: teren.in.ua

 

Отож на час дії карантинного режиму в Тернополі, крім вимог, затверджених раніше (з повним переліком їх можна ознайомитися тут), додали такі заборони:

 

перебування в місцях відпочинку, на вулицях, в парках, скверах Тернопільської міської територіальної громади груп більше двох осіб, або в межах однієї сім’ї (за винятком роботи державних, правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування та ремонтних бригад);

 

перебування на вулицях дітей віком до 14 років без супроводу дорослих, а дітей віком від 14 до 18 років – без відома батьків чи опікунів.

 

Управлінню розвитку спорту та фізичної культури доручили зачинити всі спортивні майданчики, на яких є огорожі, а управлінню житлово-комунального господарства – за наявності технічної змоги демонтувати окремі елементи конструкцій дитячих майданчиків на період карантину та забезпечити їх відповідальне зберігання.

 

 

Нагадаємо, від 23 березня Тернопіль живе в режимі надзвичайної ситуації. У місті зупинено курсування громадського транспорту, в місцях загального користування, закритих приміщеннях, офісах і транспорті загального користування заборонено перебувати без масок, а навколо Тернополя облаштовано блокпости, де представники патрульної поліції, Нацполіції, ДСНС і Нацгвардії проводять температурний скринінг, дають поради, а за необхідності – спрямовують у лікарні.

 

На сьогодні, 31 березня, в Тернопільській області зафіксовано 78 випадків COVID-19.

31.03.2020

До теми

Чи послаблює сіль імунну систему?
Солені харчі можуть пригнітити відповідь імунітету на патогенний вплив бактерій.
30.03.20 | | Наука
Ів.Левицький: Чарнецький це чи Лукіянович? Ні, Іван Левицький
Євген Нахлік
Так склалося, що композитор Іван Левицький і театральний критик Іван Левицький в історіографії існували окремо. Він нині вже ні
30.03.20 | | Минуле
Чи нові клітини - «миротворці» можуть стати зброєю проти COVID-19?
У мишей цей тип імунних клітин знижує запалення у легенях. 
29.03.20 | | Наука
Прокинься, Господи!
Папа Франціск
«Ми, незворушні, прямували вперед, вважаючи, що будемо завжди здоровими в хворому світі. Тепер, серед розбурханого моря, благаємо Тебе»
27.03.20 | | Дискурси
Токсичні, але професійно успішні
Брехливі, несправедливі та егоїстичні: психологи з Боннського університету розшифрували схему поведінки людей, яких називають токсичними.
27.03.20 | | Наука
Цивілізація емоцій
Богдан ПАНКЕВИЧ
У своїх пріоритетах людство потроху наближалося до межі адекватності і... отримало болючого коронавірусного копняка.  
27.03.20 | | Дискурси
Конфлікт внутрішній чи зовнішній?
Ілько ЛЕМКО
А Україна, вражена вірусами й метастазами «доброзичливого братнього народу», й далі стоїть собі на краю своєї могили.
27.03.20 | | Дискурси
«Гуґеноти» Мейєрбера і Голлівуд
Аделіна Єфіменко
Вільно трактований історичний сюжет демонструє небезпеку поразки дипломатії перед організованою злочинністю, маніпуляцією масами, грою на почуттях героїзму на ґрунті релігійного і національного екстремізму.
27.03.20 | | Штука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.