Більше двох не збиратися: в Тернополі діятимуть додаткові обмеження.



У Тернополі відтепер заборонено збиратися групами, в яких є більш ніж двоє осіб (винятком є члени однієї сім’ї). Рішення про це та інші додаткові обмеження в місті на час дії карантину ухвалили на засіданні оперативного штабу щодо боротьби з коронавірусом.

Фото: teren.in.ua

Отож на час дії карантинного режиму в Тернополі, крім вимог, затверджених раніше (з повним переліком їх можна ознайомитися тут), додали такі заборони:

перебування в місцях відпочинку, на вулицях, в парках, скверах Тернопільської міської територіальної громади груп більше двох осіб, або в межах однієї сім’ї (за винятком роботи державних, правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування та ремонтних бригад);

перебування на вулицях дітей віком до 14 років без супроводу дорослих, а дітей віком від 14 до 18 років – без відома батьків чи опікунів.

Управлінню розвитку спорту та фізичної культури доручили зачинити всі спортивні майданчики, на яких є огорожі, а управлінню житлово-комунального господарства – за наявності технічної змоги демонтувати окремі елементи конструкцій дитячих майданчиків на період карантину та забезпечити їх відповідальне зберігання.

Нагадаємо, від 23 березня Тернопіль живе в режимі надзвичайної ситуації. У місті зупинено курсування громадського транспорту, в місцях загального користування, закритих приміщеннях, офісах і транспорті загального користування заборонено перебувати без масок, а навколо Тернополя облаштовано блокпости, де представники патрульної поліції, Нацполіції, ДСНС і Нацгвардії проводять температурний скринінг, дають поради, а за необхідності – спрямовують у лікарні.

На сьогодні, 31 березня, в Тернопільській області зафіксовано 78 випадків COVID-19.