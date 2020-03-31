СБУ і ДБР тиснуть на викривача "Слуги народу", котрий пішов проти Єрмака.

Державне бюро розслідувань викликало на допит народного депутата "Слуги народу" Гео Лероса, котрий публічно звинуватив керівника Офісу Президента Андрія Єрмака у торгівлі посадами й оприлюднив компромат на його брата Дениса Єрмака.

Про це Лерос повідомив на своїй сторінці у Facebook, назвавши дії ДБР "театром абсурду".

З його слів, кримінальне провадження відкрито за низкою статей Кримінального кодексу України: ч.2 ст.190 – шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб; ч.2 ст.344 – втручання у діяльність державного діяча, вчиненого особою з використанням свого службового становища; ч.2 ст.328 – розголошення державної таємниці, що спричинило тяжкі наслідки; ч.1 ст.364 – перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу.

Справу відкрито "за фактом поширення народним депутатом України відео за участю особи, схожої на брата голови Офісу Президента України".

Гео Лерос обурений кваліфікацією справи, запропонованою Державним бюро розслідувань.

"Тобто те, що зафіксовано на плівках, не має значення. Виявляється, розкривати корупціонерів – розголошення державної таємниці. Ні для кого в цій країні корупція не є таємницею", – прокоментував нардеп.

Окрім того, виявилося, що Служба безпеки України також відкрила кримінальну справу проти Гео Лероса. Відомство, очолюване другом дитинства Президента Зеленського Іваном Бакановим, раптом вирішило звинуватити Лероса (в минулому – художника-мураліста) у зловживаннях на розмальовуванні київських будинків.

"Вартувало Єрмаку в неділю публічно звернутися до мене з погрозами, нацькувавши на мене СБУ і ДБР, як у понеділок вранці на мене зареєстрували справу за чотирма статтями. Гарно зіспівалися!.. Того ж дня старший лейтенант СБУ Ляхович М.А. вигадує цей гімно-шедевр, де я на посаді радника міністра інформполітики лобіював проєкт з муралами. Я сто разів уже казав, що всі мурали, до котрих я мав стосунок, робилися без бюджетних ресурсів", – виправдовується Лерос.

Гео Лерос нагадав Президентові Володимиру Зеленському, що дії Єрмака та "силових" органів цілковито суперечить обіцянкам, котрі роздавалися Зеленським перед виборами: "...жодних «корочок», жодного «телефонного права». Невідворотність відповідальності та справедливе й законне покарання – основа чесної України"; "Викривач корупції перебуватиме під захистом держави та отримуватиме матеріальне заохочення. Я сам не крав і нікому не дозволю!", "СБУ не буде займатися економічними злочинами".

Як писав Z, 29 березня народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос оприлюднив відеозаписи, на котрих фіґурує чоловік, у котрому впізнається брат керівника Офісу Президента Андрія Єрмака Денис Єрмак, який бере участь у переговорах про працевлаштування до органів влади.

Андрій Єрмак не спростував факту присутності брата на відеозаписах.