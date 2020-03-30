Брата керівника ОП звинувачують у торгівлі посадами.

Народний депутат із парламентської фракції "Слуга народу" Гео Лерос опублікував відеозаписи, зроблені прихованою камерою, на яких фігурує брат керівника Офісу Президента Денис Єрмак. Депутат стверджує, що брат Єрмака начебто "торгував посадами" у владі.

"Відеодокази того, як Єрмак через свого брата "барижить" державними посадами, втілює свою програму у правоохоронні структури і "оборонку" (привіт із РФ), ну і, звісно, заробіток на державі", – прокоментував Лерос у Facebook.

Частину записів Гео Лерос, представник внутрішньої опозиції з фракції "Слуги народу", передав проєктові "Схеми" на "Радіо Свобода". Журналісти повідомили, що загальний хронометраж записів – декілька десятків годин.

На записах видно, як Денис Єрмак зустрічається з кандидатами і проводить співбесіди на державні посади у різних сферах. Він розповідає, що його брат – помічник Президента, і сам він теж давно і добре знайомий з Володимиром Зеленським. Події відбувалися у серпні-жовтні 2019 року. Офісом Президента керував Андрій Богдан.

Записи не містять доконаної передачі грошей самому Денисові Єрмаку. Але помічник Єрмака та автор зйомки між собою детально обговорюють, скільки коштуватиме кандидатові та чи інша посада і як розподіляється отриманий прибуток між учасниками схеми, включно з часткою брата нинішнього керівника ОП.

"Ми зараз зустрічаємося із Денисом. Андрій – його брат. У них так вибудувана система безпеки", – саме так найчастіше на різних відео представляють Дениса Єрмака.

Сам Денис так характеризує свою роль на відеозаписах: "Це те, що ми можемо запропонувати. Першим особам показати вашу програму. Дати рекомендації і відправити на розмову".

Фіґуранти записів також обговорюють між собою спосіб поділу грошей, участь у тендерах тощо.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у своєму дописі у Facebook заявив, що народний депутат Гео Лерос перетнув "червону межу", і він має намір ініціювати розслідування, щоби з'ясувати замовника. Єрмак ані не підтвердив, ані не спростував достовірність записів.

"Сьогодні мною будуть подані заяви до СБУ та ДБР щодо розповсюдженого відео з моїм братом Єрмаком Денисом. Я хочу, щоб було проведено всебічне розслідування обставин здійснення цих записів, передусім їх достовірності, всіх фактів, а також хто і на чиє замовлення це робив, як ці записи опинилися у Гео Лероса", – прокоментував Єрмак.

Керівник ОП порадив опонентові підготуватися, "бо доведеться відповідати публічно за кожне слово твоєї брехні". Єрмак вважає, що діями Гео Лероса керують зацікавлені особи.