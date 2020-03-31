З нідерландського музею викрали картину Вінсента ван Гога.

Музей був у цей час закритий на карантин через коронавірус.

 

 

Картину на дереві «Весняний сад» знаменитого нідерландського художника Вінсента ван Гога викрали в ніч на 30 березня з музею Singer у місті Ларені. Про це повідомив нідерландський інформаційний портал Parool.nl.

 

Злодії розбили вхідні скляні двері музею й так потрапили досередини. Охоронна сигналізація спрацювала, але злочинці встигли втекти до прибуття поліції. З собою вони забрали тільки одну зазначену картину. 

 

У ці дні музей Singer зачинений у зв’язку з карантином, запровадженим через поширення в Нідерландах коронавірусу COVID-19. До закриття там проходила виставка під загальною назвою «Дзеркало душі» (Spiegel van de ziel).

 

На викраденій картині розміром 25 на 57 сантиметрів зображений сад вікарія в Нюенені. Твір було намальовано навесні 1884 року, він належить до серії картин зі зображенням саду.

 

Картина «Весняний сад» належала музею іншого нідерландського міста Ґронінґена і перебувала в Ларені тимчасово, лише на час виставки. У музеї Ґронінгена це була єдина картина пензля Вінсента ван Гога. Працівники музею відмовилися назвати вартість шедевра. Експерти вважають, що така картина може коштувати 12-15 мільйонів євро, однак продати її буде вкрай складно.

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