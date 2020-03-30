Віктор Орбан отримав диктаторські повноваження на час карантину.

Відповідний закон ухвалив парламент Угорщини.

 

 

Парламент Угорщини в понеділок, 30 березня, ухвалив закон про захист від коронавірусу. Він наділяє уряд Віктора Орбана розширеними повноваженнями на час дії режиму надзвичайного стану. Сам прем’єр-міністр отримує право керувати країною, видаючи декрети, оскільки парламент не функціонуватиме. Ухвалення документа підтримали 137 депутатів, 53 виступили проти, ніхто не утримався. Про це повідомила угорська газета Magyar Nemzet.

 

Законопроєкт, зокрема, дозволяє кабінету міністрів застосовувати виняткові заходи в боротьбі з пандемією COVID-19. Крім того, документ передбачає посилення покарань за порушення карантинних заходів та поширення неправдивої інформації — наприклад, до трьох років позбавлення волі за порушення встановленого карантинного обмеження. Навмисним поширювачам брехливої інформації про коронавірус загрожує суворе покарання: вони можуть сісти за ґрати на  п'ять років.

 

Рада Європи та управління Верховного комісара ООН з прав людини вже розкритикували законопроєкт. Угорська опозиція вимагала встановити граничні терміни дії розширених повноважень уряду.

30.03.2020

До теми

Чи послаблює сіль імунну систему?
Солені харчі можуть пригнітити відповідь імунітету на патогенний вплив бактерій.
30.03.20 | | Наука
Ів.Левицький: Чарнецький це чи Лукіянович? Ні, Іван Левицький
Євген Нахлік
Так склалося, що композитор Іван Левицький і театральний критик Іван Левицький в історіографії існували окремо. Він нині вже ні
30.03.20 | | Минуле
Чи нові клітини - «миротворці» можуть стати зброєю проти COVID-19?
У мишей цей тип імунних клітин знижує запалення у легенях. 
29.03.20 | | Наука
Токсичні, але професійно успішні
Брехливі, несправедливі та егоїстичні: психологи з Боннського університету розшифрували схему поведінки людей, яких називають токсичними.
27.03.20 | | Наука
Цивілізація емоцій
Богдан ПАНКЕВИЧ
У своїх пріоритетах людство потроху наближалося до межі адекватності і... отримало болючого коронавірусного копняка.  
27.03.20 | | Дискурси
Конфлікт внутрішній чи зовнішній?
Ілько ЛЕМКО
А Україна, вражена вірусами й метастазами «доброзичливого братнього народу», й далі стоїть собі на краю своєї могили.
27.03.20 | | Дискурси
«Гуґеноти» Мейєрбера і Голлівуд
Аделіна Єфіменко
Вільно трактований історичний сюжет демонструє небезпеку поразки дипломатії перед організованою злочинністю, маніпуляцією масами, грою на почуттях героїзму на ґрунті релігійного і національного екстремізму.
27.03.20 | | Штука
Маніпуляції коронавірусною статистикою
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
США вийшли на перше місце за кількістю інфікованих коронавірусом. Італії та Іспанії ніяк не вдається впоратися з поширенням COVID-19. І лише в Росії інфікованих сміхотворно мало. А, може, щось не так з лічбою?
27.03.20 | | У світі

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.