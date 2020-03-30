Віктор Орбан отримав диктаторські повноваження на час карантину.

Відповідний закон ухвалив парламент Угорщини.

Парламент Угорщини в понеділок, 30 березня, ухвалив закон про захист від коронавірусу. Він наділяє уряд Віктора Орбана розширеними повноваженнями на час дії режиму надзвичайного стану. Сам прем’єр-міністр отримує право керувати країною, видаючи декрети, оскільки парламент не функціонуватиме. Ухвалення документа підтримали 137 депутатів, 53 виступили проти, ніхто не утримався. Про це повідомила угорська газета Magyar Nemzet.

Законопроєкт, зокрема, дозволяє кабінету міністрів застосовувати виняткові заходи в боротьбі з пандемією COVID-19. Крім того, документ передбачає посилення покарань за порушення карантинних заходів та поширення неправдивої інформації — наприклад, до трьох років позбавлення волі за порушення встановленого карантинного обмеження. Навмисним поширювачам брехливої інформації про коронавірус загрожує суворе покарання: вони можуть сісти за ґрати на п'ять років.

Рада Європи та управління Верховного комісара ООН з прав людини вже розкритикували законопроєкт. Угорська опозиція вимагала встановити граничні терміни дії розширених повноважень уряду.