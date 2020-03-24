Прем’єр Угорщини має намір отримати диктаторські повноваження на час пандемії.

Відповідний закон вже надійшов до парламенту й буде розглянутий наступного тижня.

 

 

У парламенті Угорщини відбувається жорстке протистояння між провладними та опозиційними фракціями навколо законопроєкту про надзвичайний стан в країні в зв’язку з пандемією коронавірусу. Він, зокрема, передбачає припинення роботи законодавчого органу й надання права прем’єр-міністрові Вікторові Орбану керувати країною, видаючи декрети.

 

Документ також скасовує вибори всіх рівнів і значно обмежує свободу слова. Законопроєкт передбачає досить суворі тюремні покарання за порушення приписів. Надзвичайний стан мав би тривати щонайменше до кінця року з можливістю пролонгації, яка здійснюється за рішенням уряду.

 

Фракція провладної партії Fidesz домагалася негайного розгляду законопроєкту. Для цього була потрібна згода 4/5 депутатського корпусу. Утім опозиційні фракції виступили рішуче проти законопроєкту. Деякі з них погоджувалися лише на 90 днів надзвичайного стану, причому не такого жорсткого. Про це повідомила угорська газета Magyar Nemzet.

 

Тож законопроєкт, ухвалення якого уряд планував на вівторок, 24 березня, вдасться поставити на голосування щойно наступного тижня. У тому, що документ буде ухвалено, немає жодного сумніву, оскільки Fidesz диспонує конституційною більшістю у парламенті. Все, що зможе зробити опозиція, – це звернутися до Конституційного суду, аби той перевірив документ на відповідність основному закону республіки.

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