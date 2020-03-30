Якби ви мились так, як треба…

Автор перефразованого крилатого вислову колись продовжував у неперекрученому власному творі так: «То й мудрість би була своя. А то залізете на небо: "І ми не ми, і я не я, І все те бачив, і все знаю, Нема ні пекла, ані раю, Немає й бога, тілько я!"» Огляд подій тижня в Україні.

Містерія тижня

Сильні світу цього не мають мозолів і лупи, після вживання телятини з японського міста Кобе вони випорожнюються едельвейсами, зірваними на німецькій горі Фельдберг, і сплять у обіймах грецької Афродіти. Так думають сильні світу цього, а для підтвердження своїх думок їдуть у французький Куршавель, звідки повертаються на рідні села з інтернаціональним коронавірусом.

Різні поінформовані джерела кажуть різні цифри, але спраглому до смаженої інформації читачеві мало б сподобатися те, що Covid-19 хапнули ті, які думали, що тримають Бога за бороду. Першим до сонму високопоставлених заражених потрапив народний депутат Сергій Шахов, який зарезервував собі місце в історії фразою «коронавірусу ніякого немає, а є коронавірус у головах чиновників сьогодні». Потім цей парацельс самоізолювався і лікувався малиною з лимоном.

Згодом журналіст Юрій Бутусов поділився пікантними подробицями з Куршавелю. «З російської сторони в тусівці були олігархи Михайло Прохоров, Дмитро Мазепін, Шалва і Олександр Чигиринські, Зіяд Манасір і багато інших людей російського бомонду, члени їхніх сімей та друзі. З української сторони – мільярдер Валерій Хорошковський, друг президента Володимира Зеленського, мультимільйонер (а може вже і мільярдер) Віталій Хомутиннік, заступник голови Харківської облради Володимир Скоробагач (справжній багач), суддя Господарського суду Києва Вікторія Джарти, народний депутат Сергій Шахов. Також був у Куршевелі один із найбагатших українських адвокатів і землевласників, ексглава Офісу президента Андрій Богдан та інші», — повідомив Бутусов.

Маючи таку інформацію і включивши фантазію, кожен охочий зміг собі уявити цих достойних людей у момент їхньої боротьби з «білковою формою, вкритою ліпідами», тобто коронавірусом, який пчихати хотів і на банківські рахунки, і на статус в ієрархії.

Кордон тижня

Черга на піший перетин кордону з боку Польщі

Повернення громадян України із зачумленого закордону до благословенних рідних пенатів дало можливість пригадати творчість Еміра Кустуріци, Ієроніма Босха і Богдана Лепкого з чотирма вершниками Апокаліпсису разом взятими. Очевидно, не зі зла, а від бажання зробити хоч щось президент Зеленський оголошує, що терміново державний кордон буде перекрито — а тому, краяни, вертайтеся домів, бо на чужині вами опікуватимуться вітчизняні посли і консули, яких мало і на всіх не вистачить. Загалом лірика, за кадром звучить «кру, кру, кру, в чужині умру, заки море перелечу, крилонька зітру».

Порушення Конституції з боку її гаранта мало місце, але далі театр абсурду досяг нових висот. У Нових Санжарах аборигени вчинили катавасію, аби не допустити кілька десятків майже гарантовано здорових громадян — тепер прикордонні пункти штурмували тисячі людей, серед яких гарантовано були носії Covid-19.

Апофеозу абсурд досягнув у Борисполі, де з В’єтнаму повернулися туристи. Засмаглих і приємно втомлених перельотом додому пасажирів закрили в аеропорту, вони перелякалися, що їх повезуть на обсервацію (сам термін страшнувато звучить), виламали двері і здобули жадану волю. Ні поліція, ні нацгвардія, які спостерігали дійство, адекватних заходів не вжили. Тепер вся надія на природній відбір і сподівання, що людська дурість стане смертельною, але не заразною хворобою.

Що ж стосується кордону, то речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив: «На даний час люди можуть перетнути кордон автівками, а також, якщо прибувають до кордону в пішому порядку (забезпечено їх перевезення автобусами)».

З Ханоя чи Балі до Києва чи Кривого Рогу ровером добратися буде проблематично, зате тут вас зустріне життєрадісна паніка й оптимістичні спалахи ідіотизму.





Ізоляція тижня

Перебування у слідчому ізоляторі також можна назвати карантином. Така лінгвістична еквілібристика не дуже допоможе Леонідові Кожарі, але може трохи урізноманітнити найближчі будні колишнього міністра закордонних справ.

Головного дипломата часів Януковича заарештували 25 березня за підозрою, що ще 21 лютого він застрелив з власного пістолета колишнього керівника телеканалу "Інтер", генерального директора холдингу Atlantic Group Старицького.

Більше місяця правоохоронні органи колишнім високопосадовцем не цікавилися, а інцидент в будинку Кожари спочатку навіть розглядали як суїцид.

Агата Крісті, якби ожила, то сама б наклала на себе руки, бо в її геніальну голову такий сценарій не приходив — на п’янку до приятеля приходить Старицький, там йому перемикає тумблер в черепі, він знаходить Кожарин пістолет і стріляє собі в око.

Феєричний сюжет розглядали п’ять тижнів і вирішили, що зовсім паяцами правоохоронцям виглядати не личить. Шевченківський районний суд Києва виявився оперативнішим від поліцейських і ухвалив: «Застосувати до Кожари запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Термін дії ухвали – до 25 травня. Визначити Кожарі заставу у 6 тис. 700 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 14 млн 83 тис. 400 грн. Застава може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою – заставодавцем».

Гроші, скоріше за все, знайдуться і будуть занесені, ексміністр знову дихатиме повітрям свободи, але бентежитиме його, що тепер «на по п’ятдесят» до нього вже навряд хто прийде.

Брати тижня

Канцелярії президента України однозначно щось пороблено ще в епоху Кучми. Структура, яка має пильнувати, аби в голови держави не боліла голова через ненаточені олівці чи по причині жорсткого дивана, може називатися Адміністрацією, Секретаріатом чи Офісом, а константним є прикрий факт – її керівник неодмінно знайде собі халепу.

Цього разу шеф ОПУ Андрій Єрмак потрапив у скандал через особу, яка сильно подібна на його брата Дениса. Сценарій сучасної буфонади також мало змінився з часів Леоніда Даниловича – когось «пишуть» на аналоговий або цифровий аудіо- або відеопристрій і записане вивалюють на загальний огляд.

У ролі новітнього майора Мельниченка став нардеп від «Слуги народу» Гео Лерос. Чоловік з таким іменем і прізвищем міг би бути персонажем бондіани, але і в українських реаліях руханку в атмосфері підняв. На записах, оприлюднених Леросом, Денис Єрмак (чи людина, яка має аналогічну до нього зовнішність) барижить державними посадами, як то голова обласної адміністрації чи якийсь смачний портфель в «Укрзалізниці».

Брат за брата мусить вступитися апріорі, й Андрій відреагував на удар по репутації родини. «Я хочу, щоб було проведено всебічне розслідування обставин здійснення цих записів, передусім їх достовірності, всіх фактів, а також хто і на чиє замовлення це робив, як ці записи опинилися у Geo Leros», — написав Єрмак у своєму Facebook.

Тепер СБУ і ДБР матимуть клопіт, бо в Дениса Єрмака надто типова фізіономія і ще не всі цікаві посади в країні пішли з аукціону. Особливо напружуватися і активізуватися компетентним органам не варто — як не тепер, то в четвер з’явиться новий компромат, бо пандемія і глобальне потепління до того спонукає.