Добре знати що таке «сквіз», «контбет» чи «фолд», непогано мати уяву про «фервей», «пітч» чи «патт», але зараз краще вміти користуватися АК чи антидроновою «Мавкою». Огляд подій тижня.

Атаки тижня

Виявляється, авіаудари на Близькому Сході можуть загрожувати проведенню «Євробачення» в Австрії. В столиці Катару місті Доха зібралося керівництво терористичної організації ХАМАС, аби, за офіційною версією, допомогти Дональду Трампу закінчити парканадцяту війну, а по тому збіговиську завдали авіаудару військово-повітряні сили Ізраїлю. Коефіцієнт корисної дії був ніякий, бо жодна намічена ціль вражена не була. Натомість американців збудила наявність в Досі Центрального командування Міноборони США, яке контролює Близький Схід і Центральну Азію, і яке могло стати ненаміченою ціллю. Європі ж військові дії на той час були якось нецікаві, тому від Дубліна до Афін вибухнуло збентеження щодо неможливості виступу їхніх фріків з фріками з Ізраїлю на одному майданчику у Відні у травні наступного року.

Вправити мізки збентеженим європейцям зробили спробу вічно миролюбні представники країни, де найкращий балет і найсмачніші щі – росіяни безпілотниками порушили повітряний простір Польщі. На території країни, яка є членом НАТО, впало десь два десятки дронів. Майже легендарна стаття 5 Статуту НАТО після того перетворилася на Будапештський меморандум, поляки трохи були зіритовані і назвали перетин свого кордону російськими БПЛА «актом агресії», решта європейців продовжили перейматися музичним конкурсом і глобальним потеплінням.

Збройні сили України тим часом виводили з ладу російську інфраструктуру і в прифронтовій зоні, і десь біля їхньої «культурної столиці», і навіть в краях, де триста років тому на рудому конику скакав тодішній терорист Салават Юлаєв.

І тривоги Старої Європи щодо політкоректності будуть продовжуватися, і росіяни будуть запускати своє вибухонебезпечне залізо на Захід, а українці робитимуть чистішим Схід.

Зібрання тижня

Нічого аж дуже екстраординарного на ювілейному (30-му) «Рамштайні» (Контактна група з питань оборони України) не сталося. Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив: «У рамках цієї ініціативи ми укладаємо низку контрактів з українськими підприємствами на загальну суму 300 млн євро. Ці контракти передбачають постачання кількох тисяч далекобійних безпілотників різних типів українського виробництва». Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі пообіцяв, що Об’єднане королівство «профінансує тисячі далекобійних одноразових ударних дронів, які виготовить у Британії та доправить в Україну протягом наступних 12 місяців».

І про те, що «неекстраординарне»: пасує згадати про Норвегію, яка виділяє 8 млрд доларів на підтримку України у 2026 році. Вікінги згадали про серіал «Окуповані» Тромсе, Берген, Осло є надто гарними містами, аби згадувати Відкуна Квіслінга

Гроші також дадуть Канада (півмільярда американських доларів) і Нідерланди (1,2 млрд євро). Згадуємо про написане вище, і про «Євробачення» не згадуєм. Наш міністр оборони (він ж колишній прем’єр-міністр) пообіцяв, що в жовтні «Рамштайн» буде потужніший.

Гості тижня

Візити в Україну європейських друзів це добре і корисно. Коли до нас завітав Ларс Люкке Расмуссен з Данії, то його колега міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про те, що Данія започатковує нову програму підтримки на 375 млн євро для України. Офіційно то звучить так: «Ця програма є інтеграційним проєктом та має зробити внесок в демократичні та інституційні реформи, необхідні для зближення з Європейським Союзом».

Ще був на наших теренах польський шеф дипломаті Радослав Сікорський, який закликав європейських соратників збивати російські дрони ще над територією України.

Найвпливовішим гостем в наших пенатах був спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог. На його думку Україна перевершила США в технологіях дронів, а на думку Володимира Зеленського, якби Келлог приїздив до України частіше, то росіяни менше б атакували нас з повітря. Насправді не атакували тільки Київ, де перебував американський спецпредставник, а возити людину поважного віку територією країни, яку бомбардують росіяни, то якось негостинно.

По-людськи вийшло в Києві у герцога Сассекського, більш відомого як принц Гаррі. Чоловік вклонився на Майдані Незалежності, сказав щось наївне, дурне і чесне.

Відновлення тижня

В Україні залишаються симпатики споглядання реалиті-шоу типу «Пацанки», «Холостяк» (чи «Холостячка»), але всі вони сумували за трансляцією у прямому ефірі перебігу подій у Верховній Раді.

4 вересня парламентарі проголосували за ексгібіціонізм стосовно власної діяльності, а за тиждень голова парламенту Руслан Стефанчук підписав постанову № 13719, яка відновлює прямі трансляції засідань парламенту.

16 вересня в телевізор повернеться Верховна Рада «На живо». Це не Мапет-шоу і не UFC, тому Міс Пігі з Кермітом чи Конора Макгрегора (добре, що чоловік з’їхав з теми стати головним ірландцем) ми найближчим часом не побачимо. Проте можна сподіватися на потенціал Безуглої, Гончаренка та інших персонажів під куполом.