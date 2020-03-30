Літню Олімпіаду перенесено на рік.  

Остаточне рішення було ухвалене на засіданні виконкому МОК.

 

 

Через пандемію коронавіруса відкриття Олімпійських ігор в Токіо перенесено на 23 липня 2021 року. Про це з покликом на свої джерела в Національному олімпійському комітеті Японії повідомила в понеділок, 30 березня, японська телекомпанія TBS. Змагання триватимуть до 8 серпня. Паралімпіада запланована на період з 24 серпня до п’ятого вересня 2021 року.

 

За даними TBS, дати узгоджені Міжнародним олімпійським комітетом, міською адміністрацією Токіо і японською владою. Рішення ухвалене за підсумками засідання виконкому МОК в режимі телеконференції.

 

Нагадаємо, що минулого тижня, стало відомо, що МОК вирішив перенести Олімпіаду-2020 через пандемію коронавіруса. Про таке рішення було оголошено після телефонної розмови прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе з головою МОК Томасом Бахом. При цьому МОК уточнив, що Ігри повинні відбутися не пізніше літа 2021 року, а називатися вони будуть як і раніше «Олімпійські ігри – 2020 в Токіо».

 

Раніше із закликом відкласти дату Ігор виступили Національні олімпійські комітети багатьох країн, зокрема, Німеччини, Норвегії, Іспанії, Нової Зеландії, США, Франції тощо.

30.03.2020

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