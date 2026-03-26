МОК заборонив трансгендерам виступати у жіночих змаганнях на Олімпіаді.

Тепер спортсменки, які бажають брати участь у жіночих змаганнях, повинні проходити генетичний тест.

 

                     Іман Хеліф

 

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заявив, що тепер у жіночих змаганнях на Олімпійських іграх зможуть брати участь лише спортсменки, які підтвердили свою стать за допомогою генетичного тесту. Про це повідомила газета Die Zeit з покликом заяву МОК, опубліковану на сайті організації у четвер, 26 березня.

 

Нові правила діятимуть, починаючи з Олімпіади 2028 року в Лос-Анджелесі. Вони також стосуватимуться інших змагань під егідою МОК, але не мають зворотної сили та не поширюються на аматорський та масовий спорт. Як зазначила президентка організації Кірсті Ковентрі (Kirsty Coventry) «Було б несправедливо, якби біологічні чоловіки змагалися у жіночій категорії». За її словами, у деяких видах спорту це було б навіть небезпечно.

 

У МОК уточнили, що наявність визначального для чоловічої статі гена SRY «залишається фіксованим протягом усього життя і є високоточним доказом», що спортсмен розвивався як чоловік. Генетичний тест проводитимуть за допомогою аналізу слини, мазка зі щоки або зразка крові.

 

Як заявили в МОК, нововведення ухвалили за результатами досліджень та опитувань спортсменів. Зокрема, в організації дійшли висновку, що «чоловіча стать забезпечує перевагу в результатах у всіх видах спорту та змаганнях, де важливі сила, міць і витривалість».

 

Приводом для запровадження жорсткішої політики олімпійського керівного органу стали дебати щодо змагань з жіночого боксу на літніх Олімпійських іграх 2024 року в Парижі. Тоді у жіночих змаганнях з боксу завоювали золоті медалі спортсменки з Алжиру Іман Хеліф і Лінь Юйтін з Тайваню. Їхня гендерна приналежність та участь у жіночих змаганнях викликали широкі суперечки.

26.03.2026

Краса буденного двох Олен-художниць
Для Олени Турянської проєкт «Краса буденного» – це спроба зрозуміти світ Олени Кульчицької, пізнати творчий метод важливої для неї художниці, приглядаючись до неї, – взаємодіяти, співтворити цей простір разом.
25.03.26 | | Штука
Моменти україноцентричності
Юрко ТИМЧУК
Батьківщиною слонів наші терени не є, але іноді створюється враження, що всесвіт обертається довкола України. Огляд подій тижня.
24.03.26 | | Україна
Новий тур Європою хору "Гомін"
31 березня хор “Гомін” Львівського органного залу, що завоював любов слухачів в Україні та далеко за її межами, розпочинає новий тур Європою з програмою українських ретро-пісень в сучасних аранжуваннях.
23.03.26 | | Штука
Бесіди батька авангардного кіно
28 березня о 16:00 у Jam Factory Art Center заплановано презентацію книжки «Йонас Мекас. Розмови з кінорежисерами», кінопоказ і публічну дискусію, присвячену незалежному кінематографу.
22.03.26 | | Штука
Наїв як дзеркало
Олеся Ісаюк
Є такі художні твори на патріотичну тематику, які виглядають як протяжний болісний крик – а він рідко буває структурованим, вивіреним згідно з фактами, витонченим у всіх сенсах.
22.03.26 | | Україна
Прем’єра вистави «Коляда проти імперії»
«Коляда проти імперії» на Камерній сцені Театру ім. Марії Заньковецької спирається на матеріали спецоперації КДБ «Блок» 1972 року, під час якої відбулися масові арешти діячів дисидентського руху.
21.03.26 | | Штука
Буддійський монах
Василь МАХНО
І бачим як пастух жене корову, як поспіша мураха в дім чи з дому їй знаним шляхом – нам це все відомо і одночасно, знаючи – не знаєм.
21.03.26 | | Дискурси
Симфонія для зранених душ
Роксолана Гавалюк
У новій симфонії Олександра Саратського розмова з цілим залом зранених війною душ про вічне, людяне, космічне, інфернальне виявилася щирою, образною і відкритою, а найголовніше – цілющою.
20.03.26 | | Штука

