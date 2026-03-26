МОК заборонив трансгендерам виступати у жіночих змаганнях на Олімпіаді.

Тепер спортсменки, які бажають брати участь у жіночих змаганнях, повинні проходити генетичний тест.

Іман Хеліф

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заявив, що тепер у жіночих змаганнях на Олімпійських іграх зможуть брати участь лише спортсменки, які підтвердили свою стать за допомогою генетичного тесту. Про це повідомила газета Die Zeit з покликом заяву МОК, опубліковану на сайті організації у четвер, 26 березня.

Нові правила діятимуть, починаючи з Олімпіади 2028 року в Лос-Анджелесі. Вони також стосуватимуться інших змагань під егідою МОК, але не мають зворотної сили та не поширюються на аматорський та масовий спорт. Як зазначила президентка організації Кірсті Ковентрі (Kirsty Coventry) «Було б несправедливо, якби біологічні чоловіки змагалися у жіночій категорії». За її словами, у деяких видах спорту це було б навіть небезпечно.

У МОК уточнили, що наявність визначального для чоловічої статі гена SRY «залишається фіксованим протягом усього життя і є високоточним доказом», що спортсмен розвивався як чоловік. Генетичний тест проводитимуть за допомогою аналізу слини, мазка зі щоки або зразка крові.

Як заявили в МОК, нововведення ухвалили за результатами досліджень та опитувань спортсменів. Зокрема, в організації дійшли висновку, що «чоловіча стать забезпечує перевагу в результатах у всіх видах спорту та змаганнях, де важливі сила, міць і витривалість».

Приводом для запровадження жорсткішої політики олімпійського керівного органу стали дебати щодо змагань з жіночого боксу на літніх Олімпійських іграх 2024 року в Парижі. Тоді у жіночих змаганнях з боксу завоювали золоті медалі спортсменки з Алжиру Іман Хеліф і Лінь Юйтін з Тайваню. Їхня гендерна приналежність та участь у жіночих змаганнях викликали широкі суперечки.