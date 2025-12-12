МОК зняв обмеження для юніорів з Росії та Білорусі.

Їм буде дозволено виступати на міжнародних змаганнях з прапорами та гімнами їхніх країн.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував спортивним федераціям дозволити російським та білоруським атлетам брати участь у юнацьких міжнародних змаганнях в індивідуальних та командних видах спорту. Відповідне рішення виконкому МОК підтримав 14-й Олімпійський саміт, який пройшов у Лозанні. Про це повідомило німецьке спортивне видання Sportschau.

«Сьогоднішній Олімпійський саміт визнав, що спортсмени, і зокрема молоді спортсмени, не повинні відповідати за дії своїх урядів. Спорт є їхнім промінцем надії та способом показати, що всі спортсмени можуть грати за однаковими правилами та поважати одне одного», – йдеться у заяві МОК. При цьому в комітеті наголосили, що атлети повинні «підтримувати місію Олімпійського руху щодо просування єдності та миру». Порушення можуть призвести до виключення міжнародною або національною федерацією, національним олімпійським комітетом або міжнародними спортивними організаторами.

Таким чином юні росіяни й білоруси зможуть виступати вже на Юнацьких олімпійських іграх 2026 року в Дакарі (з 31 жовтня до 13 листопада). МОК рекомендує всім міжнародним спортивним федераціям та спортивним організаторам прийняти їх.

МОК також скасував рекомендацію, що діяла з 2022 року, не проводити міжнародні турніри в Білорусі, яка була запроваджена після того, як частина російських військ на початку повномасштабної війни вдерлися в Україну з території цієї країни. При цьому в МОК зазначили, що міжнародним федераціям, як і раніше, потрібно утримуватися від проведення та підтримки спортивних заходів у Росії.

Організація також залишила в силі санкції, запроваджені проти урядів РФ та Білорусі. Зокрема йдеться про обмеження на акредитацію чи запрошення чиновників з цих країн на міжнародні спортивні заходи, а також зустрічі з ними.

Також МОК залишив чинними обмеження для російських і білоруських атлетів на дорослих змаганнях. Тож вони не зможуть взяти участі в зимових Олімпійських іграх, які відбудуться у лютому 2026 року в італійських містах Мілані та Кортіна-д’Ампеццо.