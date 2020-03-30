Верховна Рада призначила нових міністрів у МОЗ та Мінфін.

Верховна Рада з другої спроби спромоглася підтримати кандидатуру Максима Степанова на посаду міністра охорони здоров'я.

За постанову про призначення Степанова проголосувало 246 депутатів на позачерговому засіданні парламенту в понеділок по обіді.

Із першої спроби, вранці, Степанов здобув лише 217 голосів. Вирішальні голоси за його кандидатуру дала фракція "Опозиційна платформа – За життя".

Також Верховна Рада призначила Сергія Марченка на посаду міністра фінансів України – 256 "за".

Раніше Верховна Рада звільнила Іллю Ємця з посади міністра охорони здоров'я України, а Ігоря Урбанського – з посади міністра фінансів.

Коментуючи ротацію міністрів, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що складне становище в Україні потребує менеджерів, здатних на стрімкіші рішення.

"Ілля Ємець та Ігор Уманський – професіонали, які здатні реалізовувати довгострокові реформи. Але наразі країна вимагає швидких дій. Саме тому було прийнято рішення подати до Верховної Ради постанови про звільнення міністра охорони здоров’я та міністра фінансів", – оцінив Шмигаль.

Сергій Марченко у 2016-2018 роках був заступником міністра фінансів, впродовж 2018-2019 рр. займав посаду заступника голови Адміністрації Президента. На позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року балотувався під №7 у списку політичної партії "Українська стратегія Гройсмана".

Максим Степанов народився 18 серпня 1975 року. Закінчив Донецький державний медуніверситет ім. Горького та Київський національний економічний університет за спеціальністю "міжнародна економіка".

Степанов із 2017-го по 2019 роки був головою Одеської ОДА. До цього у 2011-2016 роках очолював ДП "Поліграфкомбінат «Україна»".

У 1999-2001 роках займав посаду заступника генерального директора ДК "Торговий дім «Газ України»". У 2003-2004 роках працював у Державній податковій адміністрації України.