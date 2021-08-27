Міністр фінансів закликав 40-річних не мріяти про пенсію.

 

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив про те, що українцям віком до 40 років не варто сподіватися на високі пенсії у літах і порадив попіклуватися про пенсійні заощадження заздалегідь.

 

 

Про це Марченко написав на своїй сторінці у Facebook.

 

"Дешевий популізм багато років стає на заваді кращому життю українських пенсіонерів. Можна і далі розганяти зраду, а можна визнати факт – старіння населення як світова тенденція унеможливлює існування виключно солідарної системи... Вже зараз кількість пенсіонерів майже зрівнялась з кількістю працюючих, які сплачують внески ЄСВ. Темпи старіння населення такі, що кількість працюючих буде постійно скорочуватися, а кількість пенсіонерів – зростати. Це створює ризик, що на одного працюючого буде декілька пенсіонерів. Саме тому тим, кому зараз 40 років, вже треба думати про пенсійні накопичення", – зазначив Марченко.

 

Міністр радить запровадження накопичувальної системи в Україні.

 

"Накопичувальна система – відрахування з вашої зарплати акумулюються на вашому індивідуальному пенсійному рахунку. У підсумку ви отримаєте у вигляді накопичувальної пенсії всі внески плюс інвестиційний дохід. Тобто ваші внески працюють виключно на вас. Накопичувальна пенсія виплачуватиметься додатково до солідарної та не зменшуватиме її розміру", – описав голова Мінфіну.

 

Сергій Марченко вважає, що пенсійну реформу треба провести "не тільки на папері". Водночас, він передбачає, що зміни впроваджуватимуть етапно, "щоб мінімізувати ризики". "Наша мета зараз – створити умови для пенсійних накопичень для всіх громадян", – резюмував Марченко.

 

В інтерв'ю телеканалу "Україна 24" Марченко уточнив, що не хотів нажахати українців, а мав на увазі передовсім свою пенсію. 

 

"Я хочу пояснити, що я говорив про себе особисто, що мені, як 40-річному, якщо нічого не змінювати в існуючій пенсійній системі, то на пенсію розраховувати не варто. Вона або буде досить низькою, або взагалі мізерною. Це малося на увазі. Щоб це змінити, я як 40-річний потенційний пенсіонер думаю, що зробити, щоб були механізми, які дозволять мені накопичити собі на старість. Так само це може стосуватися будь-кого – 40-річного, 50-річного або молодших людей. Це питання створення стимулів для того, щоб люди збирали та відкладали кошти, щоб в майбутньому мати пенсії", – сказав він.

 

Водночас, Сергій Марченко не згоден із тим, що його заява спричинить перехід працівників на "чорну зарплатню" через відмову сплачувати ЄСВ.

 

"Ми повинні шукати механізми, щоб стимулювати громадян самостійно відкладати на пенсію. Зараз держава думає і відпрацьовує конкретні законопроєкти про механізм, який мав би довіру громадян, щоб вони могли додатково відкладати гроші на своє пенсійне забезпечення. Зараз кількість пенсіонерів практично дорівнює кількості працюючих людей. Цей тренд не зміниться в найближчі 5-10 років, йде старіння населення, зменшення кількості людей, які офіційно працюють. Це проблема, і держава її повинна вирішувати. Але вона не повинна вирішуватися шляхом тінізації економіки. Навпаки, ми намагаємося мотивувати громадян показувати доходи", – заявив Марченко.

 

27.08.2021

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