На Тернопіллі жінка отримала смертельні опіки, спалюючи сухе листя.


Мешканка села Довге Теребовлянського району 1934 року народження померла внаслідок опіків, які отримала під час спалювання сухого листя. Трагедія сталася в суботу, 28 березня, коли жінка працювала у власному господарстві, – повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

 

 

Жінка палила на городі сухе листя. На ній була довга спідниця, на яку й перекинувся вогонь. Сусіди, які побачили це, кинулися рятувати пенсіонерку. Проте загасити потерпілу не змогли через велику кількість одягу на ній. Жінка отримала опіки, несумісні з життям.

 

Правоохоронці внесли цей факт у Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно зі статтею 115 частина 1 ККУ з поміткою "нещасний випадок".

 

Нагадаємо, нещодавно у Львівській ОДА вкотре оприлюднили ініціативу збільшити штрафи за спалювання сухої трави щонайменше до 42 тисяч гривень; штрафувати землевласників, орендарів і посадовців, які могли, але не зупинили порушників.

 

 

Зазначимо, за минулу добу рятувальники Тернопільщини ліквідували 36 пожеж в екосистемах області. Вдалося врятувати 510 га лісу та 4 будівлі.

 

 

На Івано-Франківщині впродовж минулої доби сталося 44 пожежі в природних екосистемах. За інформацією ГУ ДСНС України у Львівській області, впродовж минулої доби на Львівщині рятувальники ліквідували аж 136 пожеж сухої трави. Унаслідок однієї з таких пожеж у селі Сокільники загорівся газопровід, через що мешканці залишилися без газу.

 

30.03.2020

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